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“五一”假期天气预报来了！北方降温有沙尘 南方将迎较强雷雨

2021年04月29日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者李楠桦）今日，中国气象局召开新闻发布会，中国气象局应急减灾与公共服务司司长、新闻发言人王志华介绍了“五一”假日期间（5月1日至5日）天气情况。王志华指出，预计1日至2日，我国中东部大部地区以晴好天气为主；3日至4日，北方有大风降温沙尘，南方有较强雷雨天气过程，需关注5月3-4日高影响天气对公众出行出游的不利影响。

从具体预报来看，5月1日至2日中东部大部地区天气晴好。华北、东北地区大部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南中东部为晴到多云天气，黄淮西南部、江淮西部、江南中部等地气温较高，日最高气温有30～34℃。但是放假之前（4月29日至30日），黄淮东部、江淮东部等地的部分地区午后到傍晚有雷阵雨天气，局地伴有雷暴大风和冰雹等强对流天气。

5月3日至4日北方有大风降温沙尘天气过程。受冷空气影响，预计5月3日至4日，长江以北大部地区有4～6级偏北风，阵风7～8级；气温下降4～6℃，其中，内蒙古中西部、山西局地降温8～10℃；青海北部、甘肃西部、宁夏、陕西中北部、内蒙古中西部以及华北北部等地有扬沙或浮尘天气，内蒙古中西部局地有沙尘暴。

3日至4日南方地区自北向南有一次较强雷雨天气过程。预计，3日至4日，黄淮及以南地区有一次大范围雷雨天气过程，江汉、江淮、江南、华南中北部及西南地区东部有大到暴雨，局地大暴雨，上述局地伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气；黄淮南部及以南大部地区累积雨量有30～60毫米，湖北东部、湖南、江西、浙江南部、福建西部、广西北部等地的部分地区有80～120毫米。另外，内蒙古东北部、黑龙江西北部有雨夹雪，吉林中东部、辽宁中东部等地有小到中雨。

王志华表示，四川西南部、云南西北部及华北北部、东北地区等地森林草原火险气象等级较高。预计“五一”期间，四川西南部、云南西北部等地森林火险气象等级高；北京北部、河北北部和西部、山西东部、内蒙古东部、黑龙江北部、吉林东部、辽宁东部和西南部等地的部分地区森林火险气象等级较高；内蒙古东部、四川西部的部分地区草原火险气象等级较高。3日至4日，受降水影响, 黑龙江北部、吉林东部、辽宁东部等地森林火险气象等级将有所降低。

王志华介绍，气象部门已组织召开专题会议对做好“五一”假日期间天气监测预警服务进行安排部署，将强化值班值守，加强与相关部门的应急联动，滚动做好天气研判和预报预警服务，建议“五一”假日期间，一方面需关注5月3-4日高影响天气对公众出行出游的不利影响，另一方面四川西南部、云南西北部以及内蒙古东部、华北北部及东北地区需做好森林草原防火工作。

(责编：李楠桦、章斐然)

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