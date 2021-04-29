人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

【大湾区·小故事】湾区故事会：精彩刚刚开始

大湾区·大未来人民日报前方报道组 李申
2021年04月29日15:10 | 来源：人民网
小字号

4月19日晚，“大湾区·大未来——湾区花正开”故事会现场。人民日报记者 张武军摄

4月19日，“大湾区·大未来人民日报前方报道组”来到广州图书馆，在书香氛围浓郁的学术报告厅中聆听了一场别开生面的故事会。

台上的分享者来自大湾区各行各业，有医疗界的翘楚、教育路上的先行者，也有科创产业的探路先锋、文旅产业资深艺术家。他们有的是土生土长的本地人，也有的是被大湾区蓬勃的活力吸引而来。他们的故事，是大湾区发展的生动写照。

科技湾区：自主研发优势互补推进湾区发展

谢黎炜是西安小伙。他说，自小他就希望成为科学家，后来留美学习营养学。

“我们总说，科学无国界，但科学家有国籍。我们许多留洋的科学家都是非常希望为国争光效力的。”谢黎炜说。

带着这个想法，2017年，他来到广州，成为广东省微生物研究所研究员、教授。他们团队的研究重点之一，就是解决进口菌种资源应用“卡脖子”问题。“通过研发，我们得到了需要的产品，并和香港一些医院合作，一起解决疾病辅助治疗。”

谢黎炜的故事在大湾区不是个例。其它几位嘉宾也表示，他们的机构、企业中也有不少海外留学归来的人才。目前，大湾区的产业发展势头正盛，正不断吸引海外人才涌入，并且正逐步形成自主研发为主、交流互促的科研环境。

张光南是中山大学粤港澳发展研究院穗港澳区域发展研究所教授。在他看来，粤港澳大湾区有一个很大的优点，那就是优势互补，产业丰富。“我们团队经过研究发现，大湾区每个城市都有自己的特点，这跟国际上很多湾区不一样。并且，粤港澳大湾区还是少有的‘多元、多级、多中心’湾区，这就对产业发展有更大的促进作用。”

湾区发展成功与否，往往天时、地利、人和缺一不可。张光南说，身在其中，他们可以清晰看见国家建设大湾区的决心；同时，毋庸置疑大湾区的地理位置符合交通便利等地理因素；而在“人和”方面，目前大湾区正不断促进各个地市在行业内的交流，以期产业发展获得最大效益。

“就好比在医疗行业，大湾区不仅有跨境医疗合作，也有资格互认对接、产业链优势互补等，这为大湾区医疗产业发展提供了可持续发展的动力。”他说。

生态湾区：年轻一代将环境问题放在了心上

说到生态，一路走来，大湾区的生态环境建设着实令人印象深刻——在江门市区，城央绿廊河滨休闲景观带人来人往，慢跑的、打球的在这里各得其所；在新会，小鸟天堂里的白鹭雄赳赳气昂昂地立在水中，有人靠近也并不惊慌；在深圳，水清岸绿的大沙河如今已经是“大清河”，水质提升让赛艇运动在此兴旺起来……

“广东省每万元GDP的二氧化碳排放量是0.57吨。”广州碳排放交易所总裁孟萌张口便报了一组数据，令记者精神一振，“这个数据仅在北京之下，是全国第二低的水平。近年来，大湾区在发展的同时，是非常重视生态环境保护的。”

“环境正义”，是广州市社会科学院政法所副研究员、香港中文大学政治学博士彭林提及的一个概念。“根据我的观察，近十年来，广东省内环境治理意识的提升有三个特点。首先，就是专业性越来越高；其次，是跨界合作，比如社区开始主动加入，并提倡绿色消费等；第三，就是越来越多青年人的力量，正在积极参与环境保护公共事务。”

用他的话来讲，就是现在的年轻人越来越在乎环境正义了。“我发现，很多80、90、甚至00后，越来越频繁地交流、相互学习，比上一代更积极地为环境需求提供解决方案。可以说，这一代年轻人的责任心越来越重，他们将环境问题放在了心上。这对于生态建设、对大湾区未来的整体发展是有很大意义的。”

世界是你们的，也是我们的，但是归根结底是你们的——如今，在粤港澳大湾区青年的心里，“人类命运共同体”不再虚无缥缈，对于生态环境的爱护真切落实在每一次生态行动中。

人才湾区：培养大湾区未来生力军

“由于工作等原因，不少港澳人士的孩子需要在内地上学。怎么科学设置港澳课程是我们的工作重点。”广州暨大港澳子弟学校执行董事邓强光说。

暨大本色，湾区底色，港澳特色——将港澳学生培养成自觉拥护祖国统一、拥护一国两制、为港澳长期繁荣稳定发展做贡献的坚定爱国者，是该校的办学目标。

“我们今年的招生指标只有300，但是到目前，报名的人已经有1000多人。说明这个教育需求是很大的。”

很多故事在大湾区各个角落发生，许多“未知”还有待发掘。

广州交响乐团（以下简称“广交”）就是刚被发掘不久的一个“未知”。“刚来时，我特别惊喜地发现，广交还有它的附属青少年乐团。”乐团常任指挥景焕说，“这在中国还是比较少见的。”

景焕在美国和巴西的交响乐团都有过工作经历。据她说，国外许多成熟的乐团都有自己的青年、少年交响乐团（以下简称“青交”“少交”），而青交、少交的存在意义远不止为乐团培养储备人才。如果翻看国外高校、企业录取的人才简历，就会发现他们格外青睐在交响乐团待过的孩子。她用了四个词来总结这些孩子的特质：时间管理、合作能力、抗压能力、坚持度。

“很多人会让孩子在家自己学习乐器。但在青交、少交团里，孩子们会锻炼到更多技能，比如怎么跟团队配合，怎么平衡学习和音乐的时间，怎么在重复的练习中坚持下来等等。说白了，这些也是综合能力的提升、社会技能的提前锻炼，对孩子的成长来说一定是大有裨益的。”

景焕说，她希望未来中国能有更多孩子有机会在乐团中找寻乐趣、锻炼技能。

不难想象，这样培养出的综合性人才会是大湾区未来的生力军。 

(责编：赵超、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
探访山东省天然气消费第一气源地：让洁净能源保供千万家
　　青岛LNG接收站全景。 近日，来自巴布亚新几内亚满载7.8万吨液化天然气的“PAPUA”号货轮开进青岛LNG接收站码头，经过几翻忙碌，这艘长度295米，宽度46.95米的庞然大物稳稳地停靠下来。…
8组数据看水利部实事推进阶段性进展
　　人民网北京4月29日电 （王仁宏）据水利部官网消息，党史学习教育开展以来，水利部党组把开展“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容，加强组织领导，坚持以上率下，扎实推进直接组织和推动的8件实事取得阶段性成效。 55个 加快推进水系连通及水美乡村建设试点县建设 组织赴河北、浙江等地试点县开展调研，建立完善调度机制，按月跟踪进展情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部