大湾区·大未来人民日报前方报道组 李申

4月19日晚，“大湾区·大未来——湾区花正开”故事会现场。人民日报记者 张武军摄

4月19日，“大湾区·大未来人民日报前方报道组”来到广州图书馆，在书香氛围浓郁的学术报告厅中聆听了一场别开生面的故事会。

台上的分享者来自大湾区各行各业，有医疗界的翘楚、教育路上的先行者，也有科创产业的探路先锋、文旅产业资深艺术家。他们有的是土生土长的本地人，也有的是被大湾区蓬勃的活力吸引而来。他们的故事，是大湾区发展的生动写照。

科技湾区：自主研发优势互补推进湾区发展

谢黎炜是西安小伙。他说，自小他就希望成为科学家，后来留美学习营养学。

“我们总说，科学无国界，但科学家有国籍。我们许多留洋的科学家都是非常希望为国争光效力的。”谢黎炜说。

带着这个想法，2017年，他来到广州，成为广东省微生物研究所研究员、教授。他们团队的研究重点之一，就是解决进口菌种资源应用“卡脖子”问题。“通过研发，我们得到了需要的产品，并和香港一些医院合作，一起解决疾病辅助治疗。”

谢黎炜的故事在大湾区不是个例。其它几位嘉宾也表示，他们的机构、企业中也有不少海外留学归来的人才。目前，大湾区的产业发展势头正盛，正不断吸引海外人才涌入，并且正逐步形成自主研发为主、交流互促的科研环境。

张光南是中山大学粤港澳发展研究院穗港澳区域发展研究所教授。在他看来，粤港澳大湾区有一个很大的优点，那就是优势互补，产业丰富。“我们团队经过研究发现，大湾区每个城市都有自己的特点，这跟国际上很多湾区不一样。并且，粤港澳大湾区还是少有的‘多元、多级、多中心’湾区，这就对产业发展有更大的促进作用。”

湾区发展成功与否，往往天时、地利、人和缺一不可。张光南说，身在其中，他们可以清晰看见国家建设大湾区的决心；同时，毋庸置疑大湾区的地理位置符合交通便利等地理因素；而在“人和”方面，目前大湾区正不断促进各个地市在行业内的交流，以期产业发展获得最大效益。

“就好比在医疗行业，大湾区不仅有跨境医疗合作，也有资格互认对接、产业链优势互补等，这为大湾区医疗产业发展提供了可持续发展的动力。”他说。

生态湾区：年轻一代将环境问题放在了心上

说到生态，一路走来，大湾区的生态环境建设着实令人印象深刻——在江门市区，城央绿廊河滨休闲景观带人来人往，慢跑的、打球的在这里各得其所；在新会，小鸟天堂里的白鹭雄赳赳气昂昂地立在水中，有人靠近也并不惊慌；在深圳，水清岸绿的大沙河如今已经是“大清河”，水质提升让赛艇运动在此兴旺起来……

“广东省每万元GDP的二氧化碳排放量是0.57吨。”广州碳排放交易所总裁孟萌张口便报了一组数据，令记者精神一振，“这个数据仅在北京之下，是全国第二低的水平。近年来，大湾区在发展的同时，是非常重视生态环境保护的。”

“环境正义”，是广州市社会科学院政法所副研究员、香港中文大学政治学博士彭林提及的一个概念。“根据我的观察，近十年来，广东省内环境治理意识的提升有三个特点。首先，就是专业性越来越高；其次，是跨界合作，比如社区开始主动加入，并提倡绿色消费等；第三，就是越来越多青年人的力量，正在积极参与环境保护公共事务。”

用他的话来讲，就是现在的年轻人越来越在乎环境正义了。“我发现，很多80、90、甚至00后，越来越频繁地交流、相互学习，比上一代更积极地为环境需求提供解决方案。可以说，这一代年轻人的责任心越来越重，他们将环境问题放在了心上。这对于生态建设、对大湾区未来的整体发展是有很大意义的。”

世界是你们的，也是我们的，但是归根结底是你们的——如今，在粤港澳大湾区青年的心里，“人类命运共同体”不再虚无缥缈，对于生态环境的爱护真切落实在每一次生态行动中。

人才湾区：培养大湾区未来生力军

“由于工作等原因，不少港澳人士的孩子需要在内地上学。怎么科学设置港澳课程是我们的工作重点。”广州暨大港澳子弟学校执行董事邓强光说。

暨大本色，湾区底色，港澳特色——将港澳学生培养成自觉拥护祖国统一、拥护一国两制、为港澳长期繁荣稳定发展做贡献的坚定爱国者，是该校的办学目标。

“我们今年的招生指标只有300，但是到目前，报名的人已经有1000多人。说明这个教育需求是很大的。”

很多故事在大湾区各个角落发生，许多“未知”还有待发掘。

广州交响乐团（以下简称“广交”）就是刚被发掘不久的一个“未知”。“刚来时，我特别惊喜地发现，广交还有它的附属青少年乐团。”乐团常任指挥景焕说，“这在中国还是比较少见的。”

景焕在美国和巴西的交响乐团都有过工作经历。据她说，国外许多成熟的乐团都有自己的青年、少年交响乐团（以下简称“青交”“少交”），而青交、少交的存在意义远不止为乐团培养储备人才。如果翻看国外高校、企业录取的人才简历，就会发现他们格外青睐在交响乐团待过的孩子。她用了四个词来总结这些孩子的特质：时间管理、合作能力、抗压能力、坚持度。

“很多人会让孩子在家自己学习乐器。但在青交、少交团里，孩子们会锻炼到更多技能，比如怎么跟团队配合，怎么平衡学习和音乐的时间，怎么在重复的练习中坚持下来等等。说白了，这些也是综合能力的提升、社会技能的提前锻炼，对孩子的成长来说一定是大有裨益的。”

景焕说，她希望未来中国能有更多孩子有机会在乐团中找寻乐趣、锻炼技能。

不难想象，这样培养出的综合性人才会是大湾区未来的生力军。

(责编：赵超、章斐然)