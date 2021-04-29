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农行首支省级乡村振兴基金成立 为广东三农事业高质量发展注入强劲金融“活水”

2021年04月29日15:34 | 来源：新华网
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原标题：农行首支省级乡村振兴基金成立 为广东三农事业高质量发展注入强劲金融“活水”

　　4月28日，广东省农恒乡村振兴基金成立暨银企战略合作签约仪式在广东举行。广东省委常委叶贞琴，中国农业银行党委委员、副行长崔勇，中国农业银行首席专家、广东分行行长朱正罡，农银理财有限责任公司（下称“农银理财”）董事长马曙光等出席活动。

　　广东省农恒乡村振兴基金（下称“农恒基金”）是全国首支由银行金融机构参与并落实具体项目投放的省级乡村振兴基金，也是农银理财联动农行广东分行，组建农业银行集团内符合资管新规的首笔基金，具有开创性和重要的示范性意义。

　　签约现场，农银理财与广东省农业供给侧结构性改革基金（下称“农业基金”）签署合伙协议。根据协议，基金总规模50亿元，由农银理财、农业基金及广东省农业基金管理公司共同出资成立。该基金将全部投资到农业领域，重点支持优质育种企业、农业科技企业、农产品稳产保供重点企业和生猪规模养殖加工企业。农恒基金可通过投资未上市企业股权，参与农业类上市公司定向增发、并购重组等股权交易等方式，满足企业多样化的融资需求。

　　农行广东分行还与广东恒健投资控股有限公司签署战略合作协议，重点满足其在乡村振兴、科创新兴产业、国企混改、城市更新、绿色金融等领域的金融需求。银企双方将加强合作，为推进粤港澳大湾区建设、助推广东高质量发展提速赋能。

　　作为服务“三农”的主力军，农业银行集团全力支持广东推进实施乡村振兴战略，为广东乡村产业振兴、农村繁荣、农民增收、农业增效贡献金融力量。省政府，省委农办、省农业农村厅，农行广东分行有关领导参加签约活动。

(责编：赵超、吕骞)

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