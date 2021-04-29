原标题：光大银行：盈利能力改善，一季度经营实现开门红

4月28日晚，中国光大银行发布2021年第一季度报告。

2021年，光大银行开启新的“跨越计划”，突出财富管理和金融科技特色，补弱固强，压旧济新，在巩固前三年营收快速增长、资产质量夯实、市场估值改善等优势的基础上，更加聚焦高质量发展，一季度经营实现开门红。

盈利能力持续提升，营收结构明显改善

2021年，光大银行以推动营业收入增长为核心，不断优化收入结构，注重发挥利息收入基础性支撑作用和非利息收入战略性牵引作用。一季度，光大银行实现营业收入386.9亿元，同比增长13.9亿元，增幅3.7%。其中手续费及佣金净收入78.2亿元，同比增长4.9亿元，增幅6.7%，高于营收增幅；中收占比和绿色中收占比分别为20.2%、7.5%，同比分别提升了0.6、0.3个百分点，营业收入结构明显优化。实现净利润115.6亿元，同比增长6.9亿元，增幅6.3%，较上年1.2%的增速明显加快，盈利能力持续提升。

经营规模稳步增长，资产负债结构不断优化

光大银行在业务发展过程中，持续助力实体经济发展，推动各项业务转型升级，促进存贷款高质量发展。2021年3月末，该行资产总额55817亿元，较上年末增长2136亿元，增幅4.0%；贷款总额31589亿元，较上年末增长1494亿元，增幅5.0%，贷款在总资产中占比56.6%，较上年末提升了0.5个百分点，对稳定资产收益率起到积极作用。

3月末，光大银行存款余额35855亿元，较上年末增长1049亿元，增幅3.0%，增长较为平稳。同时核心存款占比达84.4%，较上年末提升0.6个百分点，存款高质量发展逐步显现。

财富管理成效突出，重点业务实现快速发展

光大银行坚持“一流财富管理银行”战略目标，持续推进零售业务转型和轻型化转型，着力在突出财富管理特色和重点业务上寻求新的突破。3月末，该行零售核心存款余额7132亿元，较上年末增长501亿元，增幅7.6%，大幅高于存款余额增速。零售AUM达到19817亿元，较上年末增长3.3%，实现持续较快增长。

一季度，光大银行中间业务发展迅速，重点业务收入实现快速增长，云缴费、理财、债券承销、结算、交易银行业务中间业务收入分别同比增长51.6%、24.9%、24.0%、17.8%、9.9%，对营收贡献大幅提升，财富管理银行建设进一步取得积极成效。

客户数量快速增长，长期发展基础得到夯实

2021年，光大银行客户和用户规模不断壮大，客户基础进一步夯实。截至3月末，该行零售客户达到1.26亿户，较上年末增长2.7%，其中私行客户4.4万户，较上年末增长9.1%；对公客户80.5万户，较上年末增长2.8%，其中对公有效户34.7万户，较上年末增长6.7%；手机银行、阳光惠生活、云缴费三大APP月活用户3061万户，同比增长49.2%；云缴费一季度缴费用户2.5亿户，同比增长19.2%；云缴费自2018年以来累计缴费用户7.7亿户，较上年末增长8.0%；云缴费直联客户5777万户，较上年末增长14.8%。

风险管控稳健有效，资产质量保持稳定

2021年，光大银行不断加强风险管理，加大不良资产处置力度，多措并举化解风险资产，努力保持资产质量稳定。截至3月末，该行不良贷款率1.37%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率183.87%，较年初提升1.16个百分点；资产质量总体稳定可控。

2021年是“十四五规划”的开局之年，也是光大银行“两年上台阶”的关键之年。光大银行表示，将保持战略定力，通过推进实施“跨越计划”，开启高质量发展新征程，实现盈利能力、经营规模、财富管理特色、客户基础、风险管控的新跨越，推动一流财富管理银行建设再上新台阶。

(责编：赵超、吕骞)