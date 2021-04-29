人民网北京4月29日电 （记者余璐）针对日前引发广泛关注的日本福岛核污水排海问题，在4月28日生态环境部召开的例行新闻发布会上，生态环境部新闻发言人刘友宾表示，日本核事故污水处置不仅涉及本国环境安全，也事关区域和全球环境安全，必须慎之又慎。日方在启动核污水排海之前，应及时全面公开相关信息，切实满足利益攸关方和国际社会的关切。

生态环境部新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

4月13日，日本政府决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故核污水。对此，刘友宾指出，日本政府不顾本国民众反对和国际社会质疑，在未穷尽安全处置手段的情况下，未与周边国家和国际社会充分协商，单方面作出污水排海决定。作为日本近邻和利益攸关方，我们对此表示严重关切。

刘友宾表示，中方主张国际原子能机构尽快成立包括中方等利益攸关方在内的技术工作组，就日本福岛核事故污水处置方案、后续落实与国际评估和监督等开展工作。

“4月26日，外交部发言人在回答记者提问时表示，国际原子能机构正积极筹建相关的技术工作组，并向中方确认，将邀请中国专家加入工作组。”刘友宾说，生态环境部将与外交部、中国国家原子能机构保持密切联系，就技术工作组有关事宜进行沟通，配合做好相关工作。