广东省天然气管网“县县通工程”开工建设 助力实现碳达峰、碳中和
2021年04月29日16:08 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，广东省天然气管网“县县通工程”今日在广东省梅州、韶关、清远三地同时开工建设，助力广东省能源结构转型进一步提速升级。
广东省天然气管网“县县通工程”开工建设。国家管网集团供图
据国家管网集团相关负责人介绍，该项目管道全长1050公里，总投资80亿元，预计2022年底全面建成。届时，绿色清洁的管道天然气将覆盖粤东、粤西、粤北22个区县，其中革命老区18个，惠及1384万人。
根据测算，该项目建成后，每年输气33亿立方米，可替代使用标准煤429万吨，减排二氧化碳1405万吨、二氧化硫16万吨、碳粉尘7万吨、氮氧化物3万吨。
记者了解到，目前，全国多地天然气基础设施建设驶入快车道，中俄东线南段、蒙西管道等多条管线建设加速推进。
业内人士认为，我国正在进一步强化天然气基础设施布局，推进天然气管网建设，加快推进LNG接收站和储气库项目建设，构建多点共保、管网联通、灵活高效、安全高效的储气调峰体系，提升管网储气调峰和应急保障能力，践行碳达峰、碳中和承诺。
(责编：赵超、章斐然)
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