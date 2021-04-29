人民网北京4月29日电 （记者毕磊）迷宫机器人项目首次亮相、天津音乐学院的星空人工智能实验乐团项目将科技与音乐紧密结合、来自国内外的143支专业赛队参赛世界智能驾驶挑战赛……近日，在第五届世界智能大会新闻发布会现场，相关负责人介绍了第五届世界智能大会的相关情况。

据记者了解，第五届世界智能大会将于5月20日至23日在天津举行。本届世界智能大会以“智能新时代：赋能新发展、智构新格局”为主题，形成“会展赛+智能体验”“四位一体”国际化平台。

本届世界智能大会由天津市政府与国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会共同主办。采用线上线下融合的方式，前沿前瞻发布、展览展示丰富、赛事赛程精彩。大会期间，将围绕人工智能、智能制造、数字经济、智慧城市等领域，聚焦智能科技产业前景、智能科技成果落地和共享、智能科技领域深度合作等热点话题，举办18场平行论坛和12场由企业领衔的主题论坛。

据悉，本届大会的六大“新”特色：一是高端峰会激荡新思想，二是平行论坛发布新成果，三是展览展示凸显新成效，四是智能体验打造新场景，五是顶尖赛事迸发新活力，六是以会兴业助推新发展。

本届大会智能科技展在前几届基础上，集中展示人工智能赋能各个领域的全新变化，全面展现天津人工智能先锋城市建设成效。智能科技展采取线上加线下展览模式，同步展示。共设置六个展区和三个智能体验区，涵盖科研与应用、智能制造、智慧城市和交通、智慧生活等智能产品和技术。线下展览和体验在天津梅江会展中心，展览和体验面积4.8万平米，参展企业和机构220多家。届时，将集中展示天河超算、大火箭等一批“国之重器”和前沿技术成果。

天津市人民政府副市长、大会组委会副主任王卫东表示，通过智能大会平台，将吸引全球优质资源落户天津，助推提升产业能级，推动天津高质量发展。通过首次举办2021中国●天津国际友好城市圆桌会，与外国有关城市签署友好交流合作备忘录，持续扩大天津国际影响力和全球“朋友圈”。

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