人民网北京4月29日电 （记者孙博洋）28日，记者从中国消费者协会获悉，中国消费者协会日前就2020年一季度受理的消费者投诉情况进行了梳理和分析。中消协梳理分析总结得出“假”促销虚优惠、砍价集赞拉人头、“概率”营销利用人性弱点等10类不良营销手段。

记者从中消协了解到，根据全国消协组织受理投诉情况统计，2021年第一季度全国消协组织共受理消费者投诉271107件，解决207310件，投诉解决率76.47%,为消费者挽回经济损失31749万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉2296件，加倍赔偿金额195万元。

中消协相关负责人在接受人民网记者采访时表示，在一季度受理的投诉中，根据投诉性质分类来看，售后服务、合同问题和质量问题排在前三位。

中消协梳理分析第一季度受理的消费者投诉情况发现，当前消费市场存在着“假”促销虚优惠、砍价集赞拉人头、混淆计量耍手段、超售套券难兑换、低价促销藏风险、洗脑营销诱消费、引诱消费者私下交易、“概率”营销利用人性弱点、混淆“定金”和“订金”、销售违禁或无法使用产品等10类不良营销手段。

部分“秒杀”“满减”难兑现

中消协相关负责人介绍说，在“假”促销虚优惠类不良营销中，一是利用满减吸引下单，部分外卖平台商家打着各种“满减”旗号，吸引消费者关注和下单，实际要参加满减活动就要放弃打折、特价菜品，而后者往往是热销菜式。二是宣传“秒杀”制造“超值”优惠，部分电商平台或网店开展“秒杀”等活动，或者标注限时“清仓价”“打折价”“甩卖价”等，貌似大幅优惠，实际“秒杀”价与平时相比让利很少。三是附加条件限制兑现承诺，部分经营者开展“下满3单免1单” “下满3单全额免单”活动，兑现时却附加各种条件，诱导消费者再次消费。

对此中消协发表观点认为，经营者开展优惠促销活动，应当体现诚意，活动规则应当清楚、明了、易于理解，并在消费前告知消费者相关活动条款、限制条件等，让消费者充分了解，杜绝利用规则、设置陷阱诱导消费。消费者在参加促销活动时，要注意了解活动规则，发现上当受骗要保留证据、及时维权。

砍价集赞拉人头营销“猫腻”多

据了解，部分商家为了扩大宣传效果，提升人气，刺激消费，诱导消费者转发链接、图片，通过天天打卡、收集好友点赞、邀请好友“砍价”等方式低价销售或者赠送产品或者服务。消费者按要求参与，符合活动要求兑换奖品时，经营者以各种理由拒绝兑换，引发消费纠纷。

中消协梳理投诉情况显示，砍价集赞拉人头类营销方式广泛存在于餐饮、票务、教育培训等领域，比如，打卡转发送课程、打卡返现、集赞免费返现、好友助力砍价等。

中消协发表观点认为，经营者的转发、集赞等活动，目的是利用消费者帮助其营销，以扩大知名度，提升人气，吸引客流。经营者拒不兑现承诺，甚至擅改规则，只会引发负面效果，失去人心，得不偿失。消费者也要珍惜自己的社交资源，注意个人信息保护，不要为了低价诱惑“贱卖”相关信息。

“0元购”“0元学”低价促销中隐藏风险

中消协提醒，部分商家以“0元购”“0元学”“一元购”等形式低价吸引消费者购物，实际为消费者办理贷款或者分期付款；部分商家利用“充多少送多少”“高额返现”等形式，诱导消费者大量充值；部分网络商家或电视购物商家采用货到付款方式给消费者快递不知情商品，骗取货款，类似低价促销营销手段中隐藏许多风险。

中消协认为，经营者为消费者办理各类“消费贷”，应当明确告知消费者金融产品的详细情况和相关风险，让消费者明明白白消费。如果利用“0元购”“0元学”隐瞒真实情况，不告知消费者甚至代替消费者办理“消费贷”，涉嫌消费欺诈。消费贷、消费分期虽然解决了消费者的燃眉之急，但是这类金融产品都有相关费用，消费者实际支出成本更高。“充多少送多少”的营销方式，违背价值规律，往往沦为圈钱手段，潜藏很大风险。

点名盲盒和网游抽奖 建议加强监管

“概率”营销利用人性弱点，经营者在销售过程中利用猎奇心理、获奖心态，通过概率、算法，刺激消费者的购买欲望，比如盲盒经济、网络游戏抽奖等。

对于“概率”营销中存在的问题，中消协指出，一是盲盒范围不断扩大，涉及玩具、通讯产品、餐饮、机票、网络游戏、活体动物等各种类型，部分消费者沉溺盲盒产品，过度消费；二是部分网络游戏玩家为了抽中心仪的奖品，不断充值；三是一些商家对购物凭证进行抽奖，实际却推销质次价高的商品，有的还不兑现奖品；四是部分商家利用消费者数据通过技术手段提高不活跃用户的中奖概率或中奖金额，刺激消费。

“一些消费者为了收集齐全整套产品，反复购买盲盒，花费很大；一些消费者买到的盲盒内容物与宣传不符；还有一些消费者拆封后发现产品存在质量问题，有的到手时已被拆开过。”中消协相关负责人告诉记者。

对于这些问题，中消协发表意见认为，“概率”营销在一定程度上满足了消费者的猎奇心理，受到年轻人追棒。但是，这种营销方式也可能助长投机心理，使消费者深陷其中，养成不良的消费观念和消费方式，特别是对未成年人负面影响很大。

中消协认为，经营者向消费者提供商品和服务，应当恪守社会公德，诚信经营，保障消费者的知情权、选择权、公平交易权等各项权益，不应利用人性弱点，诱导盲目消费、过度消费。经营者不得滥用其掌握的消费者的消费大数据，暗中修改中奖机会。

同时，中消协还建议有关部门高度关注此类问题，加快完善相关立法，加大市场监管力度，切实规范概率营销。同时，加强对未成年人的教育引导，倡导正确的消费观念和消费行为。

(责编：赵超、章斐然)