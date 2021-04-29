人民网北京4月29日电 （记者余璐）近日，自然资源部发布2020年《中国海洋灾害公报》和《中国海平面公报》。

《中国海洋灾害公报》显示：2020年，我国海洋灾害以风暴潮和海浪灾害为主，海冰、赤潮、绿潮等灾害也有不同程度发生。各类海洋灾害共造成直接经济损失8.32亿元，死亡（含失踪）6人。与近十年（2011—2020年）相比，2020年海洋灾害直接经济损失和死亡（含失踪）人数均为最低值。

《中国海平面公报》显示：中国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势。1980—2020年，中国沿海海平面上升速率为3.4毫米/年，高于同时段全球平均水平。2020年，中国沿海海平面较常年高73毫米，为1980年以来第三高。过去10年（2011—2020年）中国沿海海平面均处于近40年来高位。

提升海洋灾害防范和应对能力 我国积极开展多方面工作

自然资源部有关专家向记者表示，2020年海洋灾情呈现三个特点。首先，与近十年（2011—2020年）平均状况相比，2020年海洋灾害直接经济损失和死亡（含失踪）人数均为最低值。与2019年相比，直接经济损失和死亡（含失踪）人数分别减少93％和73％。其次，造成直接经济损失最严重的依旧是风暴潮灾害，占总直接经济损失的97％；人员死亡（含失踪）全部由海浪灾害造成。最后，灾害影响区域集中，海洋灾害直接经济损失最严重的省（自治区、直辖市）依然是浙江省，直接经济损失3.55亿元，但与近10年浙江省海洋灾害直接经济损失相比，处于偏低水平。

近年来，我国在应对海洋灾害方面开展了五个方面的工作。自然资源部相关负责人介绍道，一是实施浒苔绿潮灾害源头治理，与近5年均值相比，2020年浒苔绿潮最大覆盖面积下降54.9％，单日最大生物量从150.8万吨减少至68万吨，持续时间缩短近30天。二是扎实推进自然灾害防治工程，海岸带保护修复工程取得阶段性进展，全国海洋灾害风险普查工作稳步推进。三是不断完善海洋生态预警监测业务体系，填补国内海洋生态分类空白，出台《海洋生态分类指南（试行）》，形成划定我国海洋生态类型的通用框架，实施全国海洋生态预警监测，布设站位1100余个，完成12条近海标准断面调查。四是优化海洋观测布局，“十三五”时期新增47个岸基观测站点，布放84套锚系和漂流浮标，国家基本海洋观测站点达到155个，各类浮标达143个，实现“十三五”时期岸基海洋站点密度分布目标。五是做好海洋预警报公众服务，全面部署海洋灾害应急预警，2020年共启动海洋灾害应急响应29次，编制海洋灾害警报227期，预报时效由“十三五”初期的3天提高至5至7天，准确率提升5％。

“同时，我国海啸预警时效由‘十三五’初期的15至20分钟缩短至8分钟，海啸预警技术达到国际先进水平。”专家表示，我国海洋灾害防范和应对能力不断提升，海洋领域应对气候变化工作进一步加强。

我国沿海海平面呈上升趋势 2020年为四十年以来第三高

“2020年，中国沿海海平面变化区域特征明显，与常年相比，渤海、黄海、东海和南海沿海海平面分别高86毫米、60毫米、79毫米和68毫米。”专家谈到，与2019年相比，2020年中国沿海海平面总体呈现“北升南降”的特点，渤海和黄海沿海海平面均上升12毫米，东海和南海沿海海平面均下降9毫米。

记者梳理《中国海平面公报》发现，1980—2020年，中国沿海海平面上升速率为3.4毫米/年。通过对比中国与全球不同时段的海平面上升速率计算结果，以及联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）、世界气象组织（WMO）等国际权威机构最新发布结果，中国沿海海平面上升速率均高于全球。

专家指出，2020年，中国沿海海平面偏高，加剧了风暴潮和滨海城市洪涝的影响程度，其中浙江和广东沿海受影响较大。与2019年相比，长江口、钱塘江口咸潮入侵程度总体减轻，珠江口咸潮入侵程度加重。受海平面上升及多种因素影响，辽宁、江苏、福建和广西沿海部分岸段海岸侵蚀加剧；辽宁、河北和江苏沿海局部地区海水入侵范围加大。

海平面上升由气候变暖、地面沉降等因素造成

2020年，中国沿海海平面较常年高73毫米。 哪些因素影响了海平面持续上升？对此，专家表示，全球海平面上升主要由气候变暖导致的海水增温膨胀、陆地冰川和极地冰盖融化等因素造成。

专家介绍道，2019年，全球二氧化碳浓度创历史新高，是工业化前水平的148％。2020年，全球平均表面温度比工业化前水平（1850—1900年平均值）高约1.2±0.1摄氏度，为有观测记录以来三个最暖年份之一。全球700米以上和2000米以上海洋持续增暖，2020年海洋热含量达历史新高。2020年北极最小海冰范围为有观测记录以来第二低。此外，全球海平面上升具有区域差异，西太平洋属于海平面上升速率相对较大的区域，我国沿海位于该区域中，海平面上升速率高于全球平均水平。

“中国沿海海平面还与局地的区域水文气象要素变化、地面沉降等密切相关。海温和气温升高、气压降低等因素都会造成局地海平面上升。”专家谈到，1980—2020年，中国沿海海温和气温均呈上升趋势。2020年中国沿海海温较常年高0.9摄氏度，处于1980年以来最高位，沿海气温较常年高0.8摄氏度，处于1980年以来第二暖年。

专家表示，风场异常变化导致海水长时间向岸堆积，也是造成局地海平面升高的原因之一。例如，2020年10月沿海距平风场有利于海水向岸堆积，南海沿海增水明显，月平均增水超过124毫米，对当月海平面上升的贡献率超过45％。

“地面沉降也会造成海平面相对上升。”专家分析指出，在我国，天津、上海和广州等经济发达的沿海城市位于河口淤积平原，地质结构较松软，由于地下水超采和大型建筑物压实等作用，存在地面沉降，相对海平面上升幅度较大。

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