人民网北京4月29日电 （黄盛）“在乡村振兴的新阶段，中央金融单位要继续发挥金融优势，健全农业金融支持体系，完善农村信用体系建设，完善市场化风险处置机制，增加农村金融资源有效供给。”28日，中国人民银行副行长、金融单位定点扶贫工作领导小组组长刘国强在中央金融单位定点帮扶助力乡村振兴推进会上表示，党的十八大以来，中国人民银行携手22家中央金融单位，助推67个贫困县全部高质量脱贫摘帽，取得了显著的帮扶成效。

数据显示，近5年贫困人口及产业精准扶贫贷款累计发放超过6.5万亿元，惠及贫困人口超过9000万人次。其中，自2016年中国人民银行创设扶贫再贷款以来，全国扶贫再贷款余额由2016年末的1127亿元上升至2020年末的2153亿元。

在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新阶段，中央金融单位如何继续发力？中央财经大学金融创新与风险管理研究中心主任顾炜宇在接受人民网采访时表示，中央金融单位是落实金融服务乡村振兴的主要力量，多环节识别金融服务需求、创新金融产品、搭建脱贫地区金融基础设施等一系列工作，都是中央金融单位贡献的有力力量。

“在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接时，中央金融单位的确需要持续增加农村金融资源的有效供给。本着商业可持续性原则，通过大数据等新兴智能技术手段识别乡村振兴各个环节上的金融需求，继而创新产品服务，提供有效供给。”顾炜宇说。

刘国强指出，中央金融单位要落实落细《关于金融服务乡村振兴的指导意见》，努力把金融定点帮扶的“责任田”打造成为“金融政策落地、金融普惠实现、信用价值彰显、风险防范有效”的金融服务乡村振兴“示范田”，继续做好金融服务乡村振兴这篇大文章，真正实现由促脱贫向促发展的转变。

“在乡村振兴的新阶段，中央金融单位可以发挥金融的资源引导作用。在提供金融服务之外，还可以基于乡村地区产业链和供应链的发展需求，引导自身辐射的社会各界资源向乡村地区流动，疏通乡村振兴过程中产业发展的‘堵点’，从而更好地服务实体经济。”顾炜宇说。

有业内人士表示，“多层次、广覆盖、可持续、适度竞争、有序创新、风险可控”的现代农村金融体系正在逐步建立，显著提升了脱贫地区的金融服务能力和水平。在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接时，中央金融单位要在完善农村金融体系的背景下，根据农村改革发展的需要，为农业农村现代化提供更多普惠金融支持。

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