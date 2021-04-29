人民网北京4月29日 （记者余璐）28日，记者从国家林业和草原局召开的全国春季森林草原防火视频调度会议上获悉，今年一季度，全国共发生森林火灾398起，受害森林面积2064.9公顷，因灾死亡9人，与2020年同期相比，分别下降13.5%、38.5%和65.4%。

记者了解到，今年一季度，农事用火、祭祀用火、野外吸烟等人为因素引发的火灾占比超过90%。火灾发生地较为集中，华南、华中、华东、西南地区火灾占全国火灾总数的近90%。绝大部分火灾于当日扑灭，24小时扑灭率达到96.7%。

在全国春季森林草原防火视频调度会议上，国家林业和草原局对森林草原防火工作进行了再动员、再部署。

会议指出，今年以来，我国华东、华南部分省区遭遇了严重旱情，西南部分地区持续高温少雨，加之人员流动密集，火险等级居高不下，防火形势十分严峻。今春发生的多起火情火灾反映出，森林草原防火工作还存在思想认识有偏差、责任落实不到位、隐患防范不充分、专业队伍力量不足、能力建设欠账严重等问题。

会议要求，要对当前存在的问题举一反三，认真吸取教训，牢固树立“防灭火一体化”思想，坚持部门联动，齐抓共管，扎实做好森林草原防灭火工作。用好林长制考核“指挥棒”，实行森林草原防火“一票否决”，层层压实各级地方政府森林草原防火主体责任。严格管控火源，加强野外火源治理和火灾隐患排查。加强督查指导，坚持深入基层一线，善于发现解决问题。创新宣传方式方法，加强警示教育，增强全社会防火意识。加快推进防火专项编制落实，加强专业队伍训练培训和实战演练。抓紧落实中央补助类防火项目和资金，加强基础能力建设。注重先进技术应用，不断优化“人为火”科学管控体系。加强值班值守，健全森林草原火险预警响应机制，切实做好火情早期处理，严防小火酿成大灾。

国家林业和草原局相关负责人对记者表示，今年国家林草局建立了森林草原防火包片蹲点责任制，实行全覆盖包片、谁包片谁负责，与属地共同做好防火工作。目前，16个督导组已进驻22个省（区、市）、新疆生产建设兵团、大兴安岭林业集团开展蹲点式督导检查，并对发现的问题向地方有关部门及时反馈，实行清单式、台账式督导管理。“五一”期间，国家林草局将对各地防火部门领导带班、人员值班情况进行抽查。

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