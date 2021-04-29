在太空也能连WIFI “天和核心舱”为航天员在轨长期驻留提供科技保障
人民网文昌4月29日电 （赵竹青、王仁宏）4月29日11时23分，中国空间站“天和核心舱”在海南文昌发射场成功发射。在随后举行的飞行任务新闻发布会上，空间站系统副总设计师朱光辰透露，我国天宫空间站是由“天和核心舱”“问天实验舱”和“梦天实验舱”组成基本构型，将在文昌发射场由长征五号B火箭分3次发射入轨，通过空间交会对接和舱段转位完成在轨组装建造。
据介绍，此次发射的“天和核心舱”总长16.6米，舱体最大直径4.2米，由节点舱、小柱段、大柱段、后端通道及资源舱组成。天宫空间站组建完成后，可支持3名航天员长期驻留，乘组轮换期间可支持6人驻留，支持开展有人参与的空间科学试验、航天医学试验、航天新技术试验。
对此，朱光辰形象地比喻说，“如果神舟飞船是一辆轿车，那么天宫一号和天宫二号相当于一室一厅的房子，天宫空间站则像是三室两厅还带储藏室。”
功能区一应俱全 保证航天员日常生活起居
据介绍，“天和核心舱”密封舱内部具有3倍于天宫二号空间实验室的航天员活动空间，配备3个独立的卧室和1个卫生间，保证航天员日常生活起居。就餐区域配备食品加热、冷藏、饮水设备和可收放餐桌，方便航天员就餐。锻炼区配备有太空跑台、太空自行车，为航天员在轨锻炼提供条件。
在天也能连WIFI 可实现天地视频通话
为了提高航天员工作生活便利性和舒适度，“天和核心舱”密封舱采用了情景照明技术和WIFI通信技术，可轻松便捷控制照明设备开关、查询站上物资存储情况、与地面视频通话。通过天地通信链路和视频通话设备，可实现空间站与地面的双向视频通话和收发电子邮件。
资源循环可再生 为航天员长期驻留提供生命保障
在载人环境控制方面，“天和核心舱”配置了再生式生命保障系统，能够实现舱内氧气再生、二氧化碳等人体代谢产物的处理和有害气体的去除，并实现水资源的循环利用，保障航天员在轨长期驻留，大量减少了氧气、水等消耗品的上行携带量。配置有主动温控流体回路，也就是空调系统，保证空气温度、湿度和仪器设备工作温度在适宜范围内，确保驻留的安全性和舒适性。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 载人航天工程办公室主任助理季启明：未来两年将有多名航天员升空“组装”空间站
- 人民网文昌4月29日电 （赵竹青、王仁宏）4月29日11时23分，中国空间站“天和核心舱”在海南文昌发射场成功发射。在随后举行的飞行任务新闻发布会上，载人航天工程办公室主任助理季启明介绍了空间站建造的进展情况和后续安排。…
相关新闻
- 评论
- 关注