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在太空也能连WIFI “天和核心舱”为航天员在轨长期驻留提供科技保障

2021年04月29日16:55 | 来源：人民网
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人民网文昌4月29日电 （赵竹青、王仁宏）4月29日11时23分，中国空间站“天和核心舱”在海南文昌发射场成功发射。在随后举行的飞行任务新闻发布会上，空间站系统副总设计师朱光辰透露，我国天宫空间站是由“天和核心舱”“问天实验舱”和“梦天实验舱”组成基本构型，将在文昌发射场由长征五号B火箭分3次发射入轨，通过空间交会对接和舱段转位完成在轨组装建造。

据介绍，此次发射的“天和核心舱”总长16.6米，舱体最大直径4.2米，由节点舱、小柱段、大柱段、后端通道及资源舱组成。天宫空间站组建完成后，可支持3名航天员长期驻留，乘组轮换期间可支持6人驻留，支持开展有人参与的空间科学试验、航天医学试验、航天新技术试验。

对此，朱光辰形象地比喻说，“如果神舟飞船是一辆轿车，那么天宫一号和天宫二号相当于一室一厅的房子，天宫空间站则像是三室两厅还带储藏室。”

功能区一应俱全 保证航天员日常生活起居

据介绍，“天和核心舱”密封舱内部具有3倍于天宫二号空间实验室的航天员活动空间，配备3个独立的卧室和1个卫生间，保证航天员日常生活起居。就餐区域配备食品加热、冷藏、饮水设备和可收放餐桌，方便航天员就餐。锻炼区配备有太空跑台、太空自行车，为航天员在轨锻炼提供条件。

在天也能连WIFI 可实现天地视频通话

为了提高航天员工作生活便利性和舒适度，“天和核心舱”密封舱采用了情景照明技术和WIFI通信技术，可轻松便捷控制照明设备开关、查询站上物资存储情况、与地面视频通话。通过天地通信链路和视频通话设备，可实现空间站与地面的双向视频通话和收发电子邮件。

资源循环可再生 为航天员长期驻留提供生命保障

在载人环境控制方面，“天和核心舱”配置了再生式生命保障系统，能够实现舱内氧气再生、二氧化碳等人体代谢产物的处理和有害气体的去除，并实现水资源的循环利用，保障航天员在轨长期驻留，大量减少了氧气、水等消耗品的上行携带量。配置有主动温控流体回路，也就是空调系统，保证空气温度、湿度和仪器设备工作温度在适宜范围内，确保驻留的安全性和舒适性。

(责编：王仁宏、章斐然)

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