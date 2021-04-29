长征五号B火箭系统总指挥王珏：长五B实现首次应用性发射 采取了47项改进措施
2021年04月29日17:04 | 来源：人民网
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人民网文昌4月29日电 （赵竹青、王仁宏）4月29日11时23分，中国空间站“天和核心舱”在海南文昌发射场成功发射。在随后举行的飞行任务新闻发布会上，长征五号B火箭系统总指挥王珏介绍，长征五号B遥二火箭发射空间站核心舱任务是长征五号B火箭的首次应用性发射任务。火箭在应急轨道设计、可靠性增长研究项目应用方面采取了47项改进措施，提升了火箭执行空间站工程任务的可靠性。
王珏表示，为确保任务的成功完成，型号围绕产品质量控制，严控技术状态和操作过程，严细测试把关和结果确认，严格风险识别与控制，精细化发射场流程管理，制定了周密的实施方案，对影响成败的设计特性开展质量控制，不断提升产品质量，以周密的安排和充分的准备工作，确保发射万无一失。
“此次任务也是开展空间站建造的关键之战，意义重大，影响深远。”王珏表示，本次任务既是空间站建设工程的开局之战，也是空间站建设和关键技术验证阶段的奠基之战，直接关系到后续的货运飞船以及载人飞船发射任务能否按计划实施。
(责编：王仁宏、章斐然)
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