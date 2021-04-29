人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

长征五号B火箭系统总指挥王珏：长五B实现首次应用性发射 采取了47项改进措施

2021年04月29日17:04 | 来源：人民网
小字号

人民网文昌4月29日电 （赵竹青、王仁宏）4月29日11时23分，中国空间站“天和核心舱”在海南文昌发射场成功发射。在随后举行的飞行任务新闻发布会上，长征五号B火箭系统总指挥王珏介绍，长征五号B遥二火箭发射空间站核心舱任务是长征五号B火箭的首次应用性发射任务。火箭在应急轨道设计、可靠性增长研究项目应用方面采取了47项改进措施，提升了火箭执行空间站工程任务的可靠性。

王珏表示，为确保任务的成功完成，型号围绕产品质量控制，严控技术状态和操作过程，严细测试把关和结果确认，严格风险识别与控制，精细化发射场流程管理，制定了周密的实施方案，对影响成败的设计特性开展质量控制，不断提升产品质量，以周密的安排和充分的准备工作，确保发射万无一失。

“此次任务也是开展空间站建造的关键之战，意义重大，影响深远。”王珏表示，本次任务既是空间站建设工程的开局之战，也是空间站建设和关键技术验证阶段的奠基之战，直接关系到后续的货运飞船以及载人飞船发射任务能否按计划实施。

(责编：王仁宏、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
载人航天工程办公室主任助理季启明：未来两年将有多名航天员升空“组装”空间站
　　人民网文昌4月29日电 （赵竹青、王仁宏）4月29日11时23分，中国空间站“天和核心舱”在海南文昌发射场成功发射。在随后举行的飞行任务新闻发布会上，载人航天工程办公室主任助理季启明介绍了空间站建造的进展情况和后续安排。…
国家林草局：一季度发生森林火灾398起 与2020年同比下降13.5%
　　人民网北京4月29日 （记者余璐）28日，记者从国家林业和草原局召开的全国春季森林草原防火视频调度会议上获悉，今年一季度，全国共发生森林火灾398起，受害森林面积2064.9公顷，因灾死亡9人，与2020年同期相比，分别下降13.5%、38.5%和65.4%。 记者了解到，今年一季度，农事用火、祭祀用火、野外吸烟等人为因素引发的火灾占比超过90%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部