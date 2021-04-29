“五一”假期临近，首都机场客流量出现较大规模增长。人民网记者 乔雪峰摄

人民网北京4月29日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，“五一”小长假期间（5月1日至5月5日），首都机场预计运送旅客77.7万人次，日均15.54万人次，保障航班5449架次，日均1090架次。

首都机场运行控制中心应急管理业务经理车彦东接受记者采访时表示，小长假期间，航班及客流量将从4月29日起出现较大幅度增长，高峰预计出现在5月1日，当天航班量及客流量或将达到今年以来的最高值，进出港航班约1121架次，进出港旅客约16.7万人次。

“此次假期适逢旅游旺季，家庭团体、老人及儿童旅客数量相比平时会有所增长。” 车彦东指出，在此提醒广大旅客合理安排出行时间，尽早出门到达机场，为值机手续和安检环节预留充足的时间，尽量减少随身携带的行李以提升过检效率，严禁在托运行李中夹带易燃易爆、火种、锂电池（含充电宝）等危险品，对于酒精体积百分含量在70%及以下的酒精类消毒剂只能托运且每瓶不得超过500ml，水银体温计必须放置在保护盒内进行托运，不可随身携带。

首都机场T2航站楼等待安检的旅客。人民网记者 乔雪峰摄

为持续做好疫情常态化防控工作，首都机场仍将严格按照“外防输入、内防反弹、人物同防”各项要求，落实对所有进入航站楼人员测温、验码工作，并安排专人对旅客进行分散引导、对旅客高频接触区域进行定时消杀。首都机场提醒广大旅客出行前提前了解目的地政府防控要求，在出行过程中做好个人防护。

此外，旅客需要注意，目前在首都机场2号航站楼运营的航空公司主要有国航、海航、东航（仅京沪快线）、大新华航空等，在3号航站楼运营的航空公司主要有国航、四川航空、深圳航空、山东航空等，旅客在出行前应仔细确认航班所在的航站楼信息，并关注天气和航班动态，以免影响行程安排。

海南航空北京基地常务副总监王业权告诉记者，5月1日至5月5日，海南航空北京地区预计出港旅客超过7.1万人次，日均1.4万人次；保障出港航班423架次，日均84架次。较3月16日北京进京政策出台前，客流量与航班量分别上涨了55%和36%。

王业权表示，从客票预售情况来看，北京飞往三亚、海口、长沙、成都、杭州、重庆等地航班客座率可以达到90%以上。其中，三亚为最热门的航线目的地城市。

据车彦东介绍，为了做好假期旅客的出行服务保障，首都机场在高峰时段会及时增开安检通道，并增加现场流动岗位的工作人员，做好引导咨询、秩序维护、重点帮扶等工作。

家庭团体、老人及儿童旅客数量会有所增长。人民网记者 乔雪峰摄

针对老年旅客等特殊群体，首都机场推出停车楼“无障碍”车位预约、在航站楼入口设置“无健康码旅客爱心通道”、在航站楼内问讯柜台配备“爱心百宝箱”，并在卫生间内全面配置无障碍扶手与紧急呼叫按钮，更好地保障老年旅客等特殊群体安心出行。

在交通出行服务方面，首都机场市内巴士线路均正常运营，城际巴士保定线、廊坊线和唐山线已从4月26日起恢复运营，其他城际巴士线路（天津、秦皇岛、沧州、赤峰、张家口）仍暂未恢复。

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