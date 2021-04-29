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载人航天工程办公室主任助理季启明：未来两年将有多名航天员升空“组装”空间站

2021年04月29日17:15 | 来源：人民网
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人民网文昌4月29日电 （赵竹青、王仁宏）4月29日11时23分，中国空间站“天和核心舱”在海南文昌发射场成功发射。在随后举行的飞行任务新闻发布会上，载人航天工程办公室主任助理季启明介绍了空间站建造的进展情况和后续安排。

“总的看，任务总指挥部和工程总体已对后续任务进行了全面筹划和精心安排，任务全线士气高昂，各项准备工作进展顺利。”据季启明介绍，空间站建造任务分为关键技术验证和建造两个阶段实施，计划在2022年前后分别完成6次、共计12次的飞行任务。在完成建造后，空间站将进入为期10年以上的应用与发展阶段。

据介绍，关键技术验证阶段现已圆满完成长征五号B火箭首飞和“天和核心舱”发射，今年还将陆续实施2次天舟货运飞船和2次神舟载人飞船的发射。这一阶段任务主要目的包括验证航天员长期在轨驻留、柔性太阳电池翼、大型柔性组合体控制等关键技术，开展空间科学实验和技术试验，为空间站建造和运营奠定基础。

建造阶段的6次任务主要包括问天实验舱、梦天实验舱、2次货运飞船及2次载人飞船的发射。在这一阶段，任务将全面完成以三舱为基本构型的空间站在轨组装建造，建成国家太空实验室。

季启明表示，每次载人飞行任务航天员乘组均为3人，在轨驻留时间为3-6个月。期间，航天员将开展货运飞船物资转移、再生生保系统验证、空间站舱段管理、机械臂操作、在轨维修、出舱活动、舱外操作及多领域空间科学实验与技术试验。在每次载人飞船发射前，将先行发射一艘货运飞船，为航天员在轨生活提供物资等方面的保障。

 

(责编：王仁宏、章斐然)

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