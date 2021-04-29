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交通银行公布2021年第一季度经营业绩：净利润219.46亿元

2021年04月29日17:15 | 来源：中国网
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原标题：坚持走高质量发展道路，经营发展实现良好开局——交通银行公布2021年第一季度经营业绩

　　4月29日，交通银行公布2021年一季度经营业绩。截至一季度末，交行资产总额11.17万亿元，较上年末增长4.45%。报告期内，交行实现净利润(归属于母公司股东)219.46亿元，同比增长2.31%。

　　聚焦价值创造 经营收入稳健增长

　　恪守价值创造理念，坚持高质量发展模式，交行2021年一季度经营业绩延续了“稳中有进、稳中提质”的良好态势，实现净经营收入684.10亿元，同比增长5.14%。利息净收入385.53亿元，同比增长4.95%。息差保持基本稳定，集团净利息收益率1.54%，同比微降1个基点。经营效率进一步提高，集团成本收入比27.23%，同比下降1.26个百分点。

　　守牢风险底线 资产质量保持稳定

　　建强“好银行”“坏银行”管理模式，抓全面、强重点，打好资产质量攻坚战。报告期末，集团不良贷款率1.64%，较上年末下降0.03个百分点。一季度计提贷款减值损失138.15亿元，同比增长13.67%。拨备覆盖率143.42%。逾期贷款与不良贷款比例90.98%，较上年末下降1.35个百分点；逾期贷款率1.49%，较上年末下降0.05个百分点。

　　强化战略执行 深入推进转型发展

　　紧紧围绕发展战略，持续深化改革创新，各项工作步入高质量发展轨道。

　　扎实服务实体经济。报告期末，集团客户贷款时点余额61,659亿元，较上年末增长5.43%。贷款投向与国家战略保持“同频共振”，长三角、珠三角和环渤海三大区域贷款较上年末新增2,022亿元，占集团贷款比重较上年末提升0.53个百分点。支持重点领域发展，境内行制造业贷款较上年末增长6.47%，制造业中长期贷款较上年末增长16.62%。打造普惠金融特色，普惠型小微企业贷款较上年末增长15.4%。贯彻绿色发展理念，推动绿色金融发展，绿色信贷余额较上年末增长4.68%。

　　财富管理保持快速增长势头。报告期末，境内行个人金融资产(AUM)余额40,521.95亿元，较上年末增长4.02%。中高端客户贡献持续提升，私人银行客户、AUM分别较上年末增长6.50%、8.16%，境内行达标沃德客户、AUM分别较上年末增长5.59%、5.26%。

　　持续推进数字化转型。报告期末，手机银行月度活跃客户数(MAU)3,212万户，同比增长52.77%；买单吧MAU2,267万户；云端银行服务客户规模较上年末增长7.11%；初步建成开放银行基础设施，打造生活服务、收单支付、信贷服务、账户服务等8大类796个接口输出能力，完善开放银行整体运维体系。

　　2021年以来，经济运行持续恢复，发展动力不断增强。下阶段，交行将继续围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务，抓住“十四五”时期新机遇，全力推进长三角龙头银行建设，加快集团数字化转型，打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色，保持资产质量稳定向好。锚定“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略目标，为广大客户、股东和社会创造更大价值。

(责编：赵超、吕骞)

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