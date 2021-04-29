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商务部：进一步扩大跨境电商零售进口试点 拓展为民办实事广度深度

2021年04月29日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （孙阳）党史学习教育开展以来，商务部高度重视“我为群众办实事”工作，制定实事项目清单，细化明确责任人、时间表，统筹推进各项举措落实落地，着力扩大跨境电商零售进口试点并加强有关政策宣介。

进一步扩大跨境电商零售进口试点

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分考虑地方发展需求，积极回应消费者和企业诉求，2021年3月18日，经国务院批准，商务部会同相关部门印发《关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知》，将跨境电商零售进口试点进一步扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（区域），目前涉及156个城市（区域）及海南全岛。

商务部相关负责人介绍说，进一步扩大试点，使更多地方可以开展跨境电商零售进口业务、增强政策获得感，这将有利于挖掘消费潜力，带动国内产业转型升级，加快构建新发展格局；有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用，更大激发市场主体活力，惠及更多跨境电商及相关行业企业；有利于优质海外商品更加便捷进入国内市场，更好惠及广大人民群众。同时，《关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知》对严格落实监管要求作了强调，这对于规范企业行为、防范监管风险、维护消费者权益、促进跨境电商零售进口行业规范健康持续发展具有积极作用。

进一步加强跨境电商零售进口政策宣介

为落实国务院有关要求，支持新设试点城市更好开展业务，促进行业规范健康持续发展，近日，商务部会同发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局，组织开展全国跨境电商零售进口监管政策培训班。

据介绍，此次培训面向全国省级商务主管部门、试点所在城市跨境电商零售进口业务主管部门，首次创新采取“直播＋录播”方式，开展政策培训和经验交流，进一步扩大政策宣介面，推动政策更好落地见效。

4月14日上午，商务部副部长张向晨出席培训开班式并讲话，全国共约800人参加开班式。通过培训，帮助各地进一步认识扩大跨境电商零售进口试点的重要意义，深刻体会跨境电商零售进口是服务形成强大国内市场、实行高水平对外开放等国家战略的具体抓手；进一步掌握跨境电商零售进口监管、税收、关务等方面的政策，充分了解行业发展趋势；进一步加强试点城市经验做法的互学互鉴，推动跨境电商零售进口行业规范健康持续发展，更好带动经济增长及就业，惠及更多人民群众。

(责编：赵超、章斐然)

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