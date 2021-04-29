新华社北京4月29日电（记者杨进欣）中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星29日指出，在国内外市场持续恢复、有色金属价格在高位运行、去年同期基数较低等因素共同作用下，一季度我国有色金属工业运行开局良好，有色金属生产持续增长，规上有色金属企业收入增长加快、实现利润创近十年来一季度新高。

在当日举行的一季度有色金属工业运行情况新闻发布会上，贾明星介绍，一季度我国有色金属生产保持较快增长的态势，十种常用有色金属产量为1604.7万吨，同比增长11.7%。一季度规上有色金属企业实现利润总额达到651.8亿元，同比增长3.4倍，实现利润创近十年来一季度新高。固定资产投资呈现出恢复性增长态势，完成固定资产总投资同比增长21.1%。主要有色金属品种进出口量值同比均实现增长。

据介绍，一季度国内外市场有色金属价格延续高位震荡的态势，其中一季度国内现货市场铜均价62600元/吨，同比上涨38.1%，已接近21世纪以来国内现货市场铜价最好年份2011年的年均价格66333元/吨；一季度国内现货市场铝均价16201元/吨，同比上涨20.6%。

“二季度我国有色金属工业继续保持向好的走势，初步判断2021年有色金属行业增速总体将呈‘前高后稳’的态势。”贾明星分析认为，二季度我国有色金属生产总体保持平稳增长的态势，但同比增幅有所收窄，全年增幅有望恢复到5%左右。二季度主要有色金属价格将维持高位震荡格局，也不排除下半年出现回调的可能，但全年年均价格将会明显好于2020年的年均价格。二季度有色金属行业将会保持一季度利润水平，全年实现利润有望达到或接近2017年的盈利水平。

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