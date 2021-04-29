支持银行永续债发行 央行开展50亿元央行票据互换操作
2021年04月29日17:57 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电（记者姚均芳、吴雨）为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，央行29日开展50亿元的央行票据互换（CBS）操作。
此次操作是2021年第四期央行票据互换操作。根据央行公告，本期央行票据互换操作期限为3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，票面利率2.35%，首期结算日为2021年4月29日，到期日为2021年7月29日（遇节假日顺延）。
央行票据互换工具于2019年1月创设。借助这一工具，公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从央行换入央行票据，从而增加持有银行永续债的金融机构的优质抵押品，提高银行永续债的市场流动性。作为“以券换券”，CBS操作不涉及基础货币吞吐。
29日，央行还开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.2%，与前次持平。由于当日有100亿元7天期逆回购到期，央行实现零投放零回笼。
总体看，4月份地方债发行和缴税因素并未对市场流动性造成明显扰动，因此央行近期公开市场操作保持稳健。
(责编：杨光宇、赵欣悦)
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