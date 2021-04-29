2021年一季度天津海关中欧班列累计通关11170标箱
2021年04月29日18:36 | 来源：人民网
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在天津地区运营的中欧班列。受访者供图
人民网天津4月29日电 （黄盛）“今年一季度，天津海关共为104列中欧班列办理通关手续，搭载各类货物11170标箱，同比分别增加22.4%和21.7%。”近日，在由中央网信办网络社会工作局等单位举办的“庆祝建党百年·发现最美铁路”活动走进天津新港期间，天津新港海关综合业务三处副处长王钺介绍说，海关根据天津口岸中欧班列运营特点，充分利用中欧班列时效快、全天候的独特优势，保障了疫情期间“一带一路”沿线的正常经贸往来。
据了解，2021年一季度办理通关手续的104列中欧班列，全程运行周期约为7天，具体线路为经天津新港至二连浩特口岸出境转扎门乌德至蒙古国乌兰巴托，主要商品种类为汽车、机械配件、食品、纺织品等。
“今年以来，天津地区中欧班列以日均1.1列的频次实现常态化运营，其中出口货量涨幅明显，一季度出口通关累计1586标箱，较去年同期增加接近150%。”天津新港海关综合业务三处副科长陈帅表示，天津新港海关统筹疫情防控和促进外贸稳增长工作，通过为中欧班列建立运营保障机制、优化出口转关操作业务、设置船边直提叠加顺势机检等措施，进一步压缩了班列通关时间，降低企业通关成本，助推中欧班列发展，为推进“一带一路”建设提供新动能。
(责编：赵超、章斐然)
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