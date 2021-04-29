中国投资协会新基建投资专业委员会在京成立。受访者供图

人民网北京4月29日电 近日，中国投资协会新基建投资专业委员会在京成立。参会嘉宾表示，打造新基建投融资服务平台，有利于激发各类创新要素资源的市场活力，助力我国产业结构变革与升级，规范、完善新基建领域的投融资市场。

中国投资协会数据显示，据不完全统计，截至今年4月中旬，已有13个省区市陆续发布了2021年新基建相关重点项目投资计划，其中有8个省份计划总投资额超过40万亿元。

在会议上，中国投资协会法人代表兼秘书长张永贵表示，在当前新基建热潮的背景下，新一代信息基础设施存在技术短板制约、商业模式不成熟、投资盈利模式不清晰等问题，亟需建立不同于传统基建的投资建设模式。中投协新基建专委会旨在推进新基建领域的投资体制改革和完善行业自律及规范体系建设，为新基建投资提供专业平台和投融资服务。

“发展‘新基建’是时代选择也是历史必然，中投协新基建专委会的成立，具有丰富的时代内涵，也回应了行业发展的客观需求。”工业和信息化部政策法规司原司长、新基建专委会会长郭福华表示，新型基础设施建设正迎来风口，新基建专委会将努力整理行业资源，提供行业调研、投资咨询、战略规划等服务，并及时向政府部门反馈新基建行业的愿望与需求。

有参会的会员单位表示，新基建的发展在资金缺口上呈现多样化的融资需求，相较“旧基建”具有较强的市场属性，针对新基建进行标的投资，具有撬动产业发展的作用。此外，对于5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等领域的标准化建设，也是有待完善的重点工作。（实习生 周洲）

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