原标题：九州华裳聚方特 国风潮玩过“五一”

今年“五一”，全国各地方特主题乐园均推出独具特色的主题活动，多地方特东方神画更是联动推出“九州华裳聚方特”国风盛典，开启国风游园新体验，让广大游客畅享“五一”好时光。

汉服大秀、国乐盛典演绎国风魅力

白天逛国风集市，看神画巡游；晚上观汉服走秀，赏烟花盛宴。五一期间，长沙方特东方神画与知名品牌“华裳九州”联合举办华裳秀典，特邀国风推广官黄靖翔、杨馥羽，表演嘉宾圈9等近百位汉服圈达人和二十余个知名汉服品牌共同打造汉服大秀，推广传统文化。

芜湖方特东方神画特邀豪华汉服红人团助力华裳秀典，并打造古市奇谈、潮市大集、江湖变装等六大互动项目，并以盛大的无人机烟花大秀为游客带来穿越古今、共赏盛景的奇妙体验。

厦门方特东方神画联合酷我音乐打造国潮音乐节，执素兮、小魂、少年霜等人气国风歌手将在5月1日至5日轮番空降厦门方特，带来国风音乐盛宴；宁波方特也将奏响五一“国乐盛典”最强音，以传承千年的丝竹之乐演绎现代歌舞，让古老音律焕发时代新声。

热气球节、动漫嘉年华打造多元欢乐

“五一”小长假期间，各地方特推出的特色活动同样精彩。沈阳方特首次打造“方特热气球节”和航模特技表演，让游客们从高空视角欣赏方特美景，留下云端畅游方特的独家记忆；嘉峪关方特开启全新亲子互动区“熊出没山谷”，真实还原《熊出没·狂野大陆》大电影场景，让亲子游客置身童话世界；郑州方特推出“方特动漫嘉年华”，神秘大咖、四大国漫IP打破“次元壁”空降园区，圆游客们的童年动漫梦。

除此之外，泰安方特的城堡极光秀、天津方特的爆米花时光列车、青岛方特的原创魔幻舞台剧《丛林的故事》，也将为广大游客带来更多欢乐体验。

(责编：赵超、吕骞)