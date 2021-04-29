原标题：龙湖北京第五座天街亮相丽泽商务区 助力金融“第三极”崛起

4月28日晚，2021丰台消费季在新开业的首创龙湖北京丽泽天街拉开序幕。启动仪式上，发布了丰台定制消费路线和五大板块系列促消费活动，为广大消费者提供消费指引。

据悉，2021丰台消费季是北京消费季的重要组成部分，按照“政府引导、市场主导、机制创新”总体思路，丰台区将强化部门联动、企业联合，引导各类市场主体积极参与，通过挖掘特色资源优势，进一步激发市场主体活力，提升传统消费、培育新型消费，为消费者提供更多优质丰富的供给和更好的消费体验。

作为本次活动启动仪式主场的丽泽天街，是丽泽金融商务区内首家购物中心，从开业起，就受到了广大消费者的关注和热捧。开业三天，丽泽天街就交出了超25万客流、2682万元销售额的成绩单。

龙湖 供图

龙湖 供图

围绕丰台区构建新发展格局、“两区”建设、建设国际消费中心城市等重大战略部署，丽泽商务区将朝着集商务、消费、文化、休闲等多元功能为一体的区域活力中心建设，以天街为代表的购物中心，将极大助力释放中高端消费潜力释放，将丽泽商务区乃至丰台打造成为首都消费新地标。

丽泽金融商务区提速发展 对标国际成熟商务区打造北京金融“第三极”

《北京城市总体规划（2016-2035）》明确了丽泽金融商务区作为新兴金融产业集聚区、首都金融改革试验区的定位目标。去年九月，《国务院关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案的批复》中，进一步明确了“以金融街、国家级金融科技示范区、以丽泽金融商务区为主阵地，打造金融科技创新示范区”，丽泽金融商务区成为首都金融产业新名片。

作为继金融街、CBD之后的北京市金融产业发展 “第三极”，丽泽商务区在政策利好中持续增速发展。日前，《丽泽金融商务区规划综合实施方案（2020年-2030年）》（草案）在丰台区政府官网上进行公示，丽泽金融商务区对标国际成熟商务区使用模式，有望成为首都发展新的增长极，全球创新金融高地和新金融中心，这对于承接首都功能核心区功能疏解，带动城市南北均衡发展，打造首都发展新的增长极具有重要意义。

丽泽天街落座丽泽金融商务区，承载了“焕新城市商业的重要责任”，推动了北京城市商业的升级和发展。据悉，丽泽天街商业体量9.2万方，目前已经引进了近200 家品牌，其中近半的品牌店铺为概念店、定制店、形象店，囊括了米其林星级餐厅、生活美学体验馆、新零售智慧门店、国际时尚设计师品牌等众多的“强内容”店铺。如ZARA带来首家购物中心形象店，周大福带来北京独家“礼”主题体验店，施华洛世奇开出全新零售概念店——Crystal Studio，此外，海马体、西西弗、万象影城、盒马鲜生、汲度补水、TONI&GUY、内研瑜伽、力禾健身等品牌也构成了共创生活方式场景集合地的品牌组合。

随着丽泽金融商务区产业空间不断释放，金融企业不断集聚，丽泽天街也将享受这一金融核心区的商业赋能和产业赋能，与区域共生崛起。

商业设施配套完善 丽泽天街对标城市级购物中心

在区位上，丽泽天街位于北京西二环丽泽商务区核心位置，也是目前丽泽金融商务区内唯一的购物中心。同时，丽泽天街是北京首家落地“五轨上盖”的商业综合体，借助“城市流量枢纽”的区位优势，商务区带来的商务办公人群，城市航站楼带来的商旅客群，周边住宅带来的品质家庭客群，丽泽金融商务区的“消费圈”在不断扩大。

据北京丽泽金融商务区官网和相关媒体报道显示，包括丽泽SOHO、中国证券大厦、金唐西联大厦、平安金融中心、通用时代大厦等产业空间正在加快推进建设中，截至20年末，已有近600家企业入驻丽泽商务区。由此看，丽泽天街的开业将改善区域商业配套不足的现状，更有机会成为首都南部重要的区域性商业中心和国际消费节点。

放眼全球，著名的金融区大都同时兼具购物区功能，世界金融中心的香港、新加坡等，都是著名的购物天堂。而丽泽商务区对标的伦敦金丝雀码头，是伦敦著名的金融区和购物区，在那里的底下天地，商场连商场，游人们可以品尝到来自世界各地的美食。

遵循丽泽商务区的定位发展规划，丽泽天街以“都市乐享舞台”为概念构建体验式空间，营造商务社交与品质生活的场景体验，引导商业消费，使商业发展融入区域发展生态圈。

购物中心是区域价值提升的最有力推手

天街的商业模式一方面带动了区域消费经济的增长，另一方面也体现了购物中心与城市公共服务职能的重要联系。一个购物中心的投入运营，将逐渐使其商业氛围浓厚，形成核心影响力商圈，是区域价值提升的有力推手。

如在北京金融街，不仅有众多国家银行总行、金融机构总部等，还汇集了西单、阜成门等多个商圈，众多大牌购物中心的加持使这一区域成为了北京最繁荣的商业街区之一。在北京CBD，国贸、银泰、华贸等知名购物中心鳞次栉比，使得这一区域成为北京“最大牌”的购物目的地之一。

随着丽泽金融商业区的不断发展，商圈效应也将逐渐明显。作为轨道交通11号线、14号线、16号线、大兴国际机场线和丽泽商务区-金融街直连五线交汇之地，丽泽天街不仅将辐射大量商务客群和品质家庭，未来也将会有源源不断的商旅客群， 将满足“品质生活”、“商务社交”“我爱我家”“独享空间”的多元化消费需求。

回望龙湖在全国现运营的50座商场对新一线城市魅力指数的提升，以及北京长楹天街、大兴时代天街、房山天街和长安天街这四大商业体为区域带来的消费升级和高端商业业态，丽泽天街有望为区域带来不可估量的流量价值，助力丽泽金融商务区成为产城融合，宜业宜居的示范城区。

(责编：赵超、吕骞)