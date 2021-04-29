李蔓锐

物流是现代商业活动的生命线。随着我国经济发展的崛起，物流行业在我国也得到了巨大的发展。然而，在整个物流体系中，占运输总量77.91%的公路货运生态却仍存在不少弊端。

一方面，公路货运常常因为交通事故危害大，严重威胁人民群众的生命财产安全而被人民“谈之色变”，广大货车司机也常如“悬崖上走钢丝”；另一方面，公路货运行业也面临着“车多货少”、运费被被克扣等现象，司机的职业环境并不乐观。种种问题叠加之下，通过新一代技术，完善当今物流管理系统、加强市场监管技术、提高行业信息化程度，已成为保障公路货运绿色发展的必需。

安全生产 铺就发展之基

据数据统计，我国机动车保有量中货运车辆虽只占12.28%，但由于货车责任造成的道路交通事故死亡率达48.23%。

“生命重于泰山”。针对安全生产事故主要特点和突出问题，应层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。

2020年展开的“安全生产专项整治三年行动”，就将交通运输行业列为重点整治领域。管理思路是，加快建立健全安全生产责任和管理制度体系、隐患排查治理和风险防控体系，加强监管执法和安全服务，坚决遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

这其中，货运行业作为事故最严重的领域，需要高度重视和监管。以风险防控为先的“全国货运平台”，可谓是解决货运行业安全监管中诸多问题的抓手。

货运平台数字化监管 提升道路交通安全指数

据调查显示，疲劳驾驶、低速行驶、违法停车一直是公路交通事故的重大诱因，夜间18点至次日6点，是亡人事故的高发时间段，占亡人事故总量60%左右，其中发生在后半夜（22点至次日5点）的尤为集中，占亡人事故总量的40%以上，而亡人事故中涉及疲劳驾驶的占总量60%以上。

针对以上问题，交通运输部部、公安部、应急管理部三部委联合指导搭建全国道路货运车辆公共监管与服务平台（以下简称“全国货运平台）。该平台全国范围落地接入，入网车辆总数超过700万辆，是北斗最大的民用示范项目。同时在功能上，平台实现了从事后管理变成事中管理，任意入网车辆实时所在位置、运行方向、速度、包括车辆的具体信息，都可以随时查询。

系统将司机超速、疲劳驾驶和高速违规停车等问题划分为轻、中、重三个级别，分别通过车机提醒、车辆安全监督服务人员、与当地公安和应急管理部门共享信息等三种方式加以纠正。同时全国各地运管局可以通过平台进行电子审车，司机和车辆信息一目了然。还可以将一些天气信息、通知通告、政策法规发送到每一台车机终端，车机语音播报给司机。

科技的发展有效遏制了重特大事故发生。据公开资料显示，通过货运平台构建的数字化监管能力，实现了“自动提醒、自动转发、自动报警”功能，有效提升了监管效率。累计提供驾驶风险提醒服务超过80亿次，实现即时行车信息下发率97%、超速驾驶纠正率96%、疲劳驾驶纠正率41%、经过精准安全服务的车辆群体事故率下降超10%；自2013以来，重大交通事故发生率和死亡率逐年下降，整体道路交通安全取得大幅提升。

“从2012年到现在，北斗导航系统在道路运输领域发挥了重要作用，有效降低道路运输事故发生率，重特大事故发生起数下降93%，死亡率同比下降86%。”中国交通通信信息中心空间信息事业部总经理助理卢红洋，在2020年中国航天大会卫星应用论坛上表示。

提供全方位公益服务 为司机保驾护航

在服务行业安全生产的同时，全国货运平台也为从业者和提供了多项围绕着生产生活的公益性服务。

据媒体报道，2020年初，北斗系统全面融入疫情防控总体战。交通运输部通过全国道路货运车辆公共监管与服务平台入网的北斗车载终端，向600多万辆车辆持续提供推送疫情信息、防疫物资运输信息、道路运输服务等信息，为抗疫运输提供数据服务保障，推进物流行业复产复工。

与此同时，全国货运平台通过车旺大卡APP推出“经验路线”功能，这一功能综合不同道路限高限重要求，以及车辆宽度、装载货物后总高度和总重量，通过大数据分析为司机制定绿色通道，帮助司机“不绕路”“走好路”，充分保证了援助物资的运输效率。为了解决隔离困难的问题，平台推出了卡车司机14天轨迹自动查询功能，可以查询自己在过去14天的行车轨迹，极大提高了道路和行业运营效率。而针对不少车主因疫情而无法按时年审的难题，车旺大卡APP上线“在线年审”功能，为不少司机，尤其是身处异地的复工司机，解决了燃眉之急。在线提交申请后最快可以当天通过网上审核。

在日常的经营生产过程中，全货运平台既可为在网车辆提供实时路况、天气情况、禁行区域等服务和预警信息，也可为车主提供免费查询服务，可查询车辆位置、行驶轨迹等信息，解决个体货运车辆及小型货运企业的车辆监控主体缺失的问题，有利于大中型货运企业提升动态监控水平。2019年“双十一”期间，车主免费查询近8000万次。

数字经济时代 科技助推物流行业发展升级

物流是现代工业的动脉血管。当前，国内的商业模式都在快速朝着数字化方向改革，物流行业亦需要紧跟时代发展。

据国家发展和改革委员会公布，2020年我国社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，而发达国家物流成本占比7%~8%。物流数字化程度不高，司机空驶率很高，严重影响企业的运输效率。

“十四五规划”提出，提升产业链供应链现代化水平。数字化货运或成为供应链“破局”关键。搭建物流信息化、管理平台化、技术现代化与物流系统化的现代服务体系，是供应链可持续竞争的关键要素。

在数字经济蓬勃发展的时代背景下，全国货运平台将继续深化改革，为我国物流发展注入先进技术，利用科学、信息、数据，为我国广大物流从业人员创造更好的就业环境和发展空间。与此同时，通过技术手段解决过去“看不见、听不到、管不着、查不到”的问题，助力监管政策落实完善，道路货运行业更加规范，司机权益得到更全面的保障。

(责编：赵超、章斐然)