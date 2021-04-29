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商务部调查显示：超9成外企对经营前景持积极态度

2021年04月29日19:38 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电（记者于佳欣、王雨萧）商务部近期对3200多家外商投资企业调查显示，96.4%的企业对未来经营前景总体持积极态度，这一比例比今年初提升了2.1个百分点。

商务部新闻发言人高峰29日在当日召开的例行新闻发布会上作出上述表示。今年一季度，我国新设立外商投资企业10263家，同比增长47.8%，较2019年同期增长6.7%；实际使用外资金额3024.7亿元人民币，同比增长39.9%，较2019年同期增长24.8%。

对此，高峰表示，除有上年同期基数较低因素外，主要还是得益于中国经济从疫情影响中稳定恢复，市场前景乐观，营商环境持续改善，外商投资信心增强，投资预期稳中向好。

此外，一季度，东、中、西部地区实际使用外资分别增长38.2%、36.8%和91%。针对西部地区增幅较大，高峰分析说，一方面有上年同期基数较低的因素，另一个重要因素是政策引导作用，特别是去年底修订发布的《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》，全国鼓励目录增加了65条，西部地区优势产业目录增加了34条，进一步扩大鼓励外商投资范围，增强外商在西部地区投资的信心。

高峰同时表示，我们也看到，当前全球疫情和国际环境复杂严峻，跨国投资持续低迷，跨境人员流动不畅，招商引资活动受阻，新的不确定性在增加，今年利用外资工作仍面临较大压力。下一步，商务部将持续扩大对外开放、优化营商环境，力争在保持引资规模总体稳定的前提下，优结构、提质量，努力实现稳外资的目标任务。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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