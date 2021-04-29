新华社北京4月29日电 为深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议及中央财经委员会第九次会议精神，进一步加强对网络平台企业从事金融业务的监管，强化反垄断和防止资本无序扩张，推动平台经济规范健康持续发展，2021年4月29日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门（以下简称金融管理部门）联合对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈，人民银行副行长潘功胜主持约谈。腾讯、度小满金融、京东金融、字节跳动、美团金融、滴滴金融、陆金所、天星数科、360数科、新浪金融、苏宁金融、国美金融、携程金融等13家网络平台企业实际控制人或代表参加了约谈。

金融管理部门指出，近年来，网络平台企业在提升金融服务效率和金融体系普惠性、降低交易成本方面发挥了重要作用，发展的总体态势是好的，但同时也普遍存在无牌或超许可范围从事金融业务、公司治理机制不健全、监管套利、不公平竞争、损害消费者合法权益等严重违规问题。此次联合监管约谈的从事金融业务的网络平台企业，具有综合经营特征且业务规模较大、在行业内有重要影响力、暴露的问题也较为典型，必须率先严肃纠正。

金融管理部门强调，党中央、国务院高度重视网络平台企业的规范健康持续发展，对加强平台企业金融监管、规范平台经济竞争秩序等作出了一系列重要部署，提出了明确要求。各网络平台企业要认真学习领会党中央会议精神，高度重视自身存在问题，对照金融法律法规和各项金融监管制度全面自查整改。开展金融业务要以服务实体经济、防范金融风险为本。对于违规经营行为，金融管理部门将依法严肃查处。

金融管理部门针对当前网络平台企业从事金融业务中普遍存在的突出问题提出了整改要求。一是坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营。二是支付回归本源，断开支付工具和其他金融产品的不当连接，严控非银行支付账户向对公领域扩张，提高交易透明度，纠正不正当竞争行为。三是打破信息垄断，严格通过持牌征信机构依法合规开展个人征信业务。四是加强对股东资质、股权结构、资本、风险隔离、关联交易等关键环节的规范管理，符合条件的企业要依法申请设立金融控股公司。五是严格落实审慎监管要求，完善公司治理，落实投资入股银行保险机构“两参一控”要求，合规审慎开展互联网存贷款和互联网保险业务，防范网络互助业务风险。六是规范企业发行交易资产证券化产品以及赴境外上市行为。禁止证券基金机构高管和从业人员交叉任职，保障机构经营独立性。七是强化金融消费者保护机制，规范个人信息采集使用、营销宣传行为和格式文本合同，加强监督并规范与第三方机构的金融业务合作等。

金融管理部门要求，网络平台企业要充分认识自查整改工作的必要性和严肃性。要树立严格遵守金融监管要求的合规意识、坚决维护公平竞争环境的市场意识、以消费者权益保护为核心的服务意识，以让党和国家放心、让人民群众满意、让同业尊重为目标，认真查找问题，稳妥有序抓好整改。自查整改期间，要保持企业正常经营和业务连续性。金融管理部门将与网络平台企业保持密切沟通，充分听取意见建议，并将适时对整改情况开展检查。对整改不到位或顶风违规的，依法依规严肃查处。

金融管理部门表示，将始终坚持发展和规范并重，支持和促进平台经济守正创新、行稳致远。一方面，牢牢坚持“两个毫不动摇”，依法保护产权，弘扬企业家精神，激发市场主体活力和科技创新能力，促进平台企业不断提升金融服务，巩固和增强国际竞争力；另一方面，坚持从严监管和公平监管，一视同仁对各类违法违规金融活动“零容忍”，保障数据产权及个人隐私，坚决维护公平竞争的金融市场秩序。

参加约谈的企业表示，将高度重视自查和整改工作，在金融管理部门的指导下，全面对标金融监管要求，制定整改方案，认真落实到位。在全力保证金融业务合规性和连续性的同时，将继续坚持服务实体经济和人民群众的本源，进一步增强社会责任，维护公平竞争市场环境。

(责编：杨光宇、赵欣悦)