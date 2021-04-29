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五一假期全国客运量预计达2.65亿人次

2021年04月29日19:46 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电（记者周圆）记者29日从交通运输部获悉，今年五一假期全国客运量预计达2.65亿人次，较2020年同期上升120.1%，接近2019年水平。

从时间分布看，五一假期客流呈现“两头高、中间低”态势。出发客流将集中在假期首日，出现客流高峰，约为5790万人次，比2020年上升115%，比2019年上升6.0%；客流返程集中在假期最后一日，规模稍低于首日。在路网运行方面，交通运输部预计假期首日车流量有望突破6000万辆，达到历史新高。

随着我国高速公路网给中小城市赋能，扬州、舟山、北海、敦煌、恩施等中小城市也成为热门目的地。从第三方平台的五一假期旅游产品预订情况看，约七成用户选择跨省出行。租车订单量较2019年显著增长，增幅达126%，且九成订单为跨省出行。

此外，今年五一假期，全国收费公路继续免收小型客车通行费，具体范围是7座及以下（含7座）小型客车，具体免费时段从5月1日0时至5月5日24时。普通收费公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准，高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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