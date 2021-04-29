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从蚂蚁到13家，约谈背后不变的内核是什么？

2021年04月29日19:57 | 来源：国是直通车
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央行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门又一次联合行动。

今天约谈13家从事金融业务的网络平台企业，距离上一次约谈蚂蚁集团仅仅过去17天。

金融监管层出手迅速、动作频繁，中新社国是直通车带你看清两次约谈背后不变的内核。

规范发展主旨不变

平台企业发展走到了关键时期，多年野蛮生长所积累的弊病，必须在当下“问诊根治”。

早在2020年中央经济工作会议上，“强化反垄断和防止资本无序扩张”就确定为今年中国经济工作的重点任务，并强调金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

近期召开的中央财经委员会第九次会议，促进平台经济健康发展问题再次列为重要议题。

“当前金融科技与金融创新快速发展，必须处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系。”国务院金融稳定发展委员会也曾表态，要监督市场主体依法合规经营，遵守监管规则，完善公司治理，履行社会责任。

从事金融业务的平台企业尤其受到关注，其违规问题不但涉及普通消费者，甚至有可能影响金融安全，4月份的两次约谈，监管层的核心意图一以贯之：通过加强对平台企业金融业务的监管，促进其规范健康发展。

严格公平监管不变

从严监管、公平监管，这两个词在今天的新闻稿中十分醒目。

整改要求处处透着“严”字：金融活动全部纳入金融监管、对各类违法违规金融活动“零容忍”、坚决维护公平竞争的金融市场秩序等。

一次次严正“喊话”、一记记监管“组合拳”，无不彰显出要扎紧监管“篱笆”的决心，更充分体现“一视同仁”的公平原则。

从严监管的政策并不是只针对蚂蚁集团一家，而蚂蚁集团出现的问题也绝对不是个例，众多平台企业的快速扩张背后不同程度存在着违规问题。

例如，未经许可或超许可范围从事金融业务活动、支付业务关联信贷消费等金融产品、没有通过依法设立的征信机构开展个人征信业务、开展多类金融业务时风险隔离措施不完善、互联网存贷款和互联网保险等业务未达到审慎监管要求、个人信息采集使用不规范严重损害消费者合法权益等。

细看这次参加约谈的13家平台企业的共性特征明显：综合经营、体量规模大、行业影响力强、暴露的问题也较为普遍和典型。与约谈蚂蚁集团一样，监管层应当是希望通过对这些头部企业的约谈，给整个行业的规范经营起到示范作用。

换言之，其他涉及金融业务的平台企业并非没有问题，它们现在就应立即行动，照镜子、找不足，该自查的自查、要整改的整改，千万别想着“隔岸观火”，甚至“趁火打劫”在市场上抢占份额，从严监管、公平监管会落实到每一家企业的头上。

持续跟进整改不变

不管是蚂蚁集团已经有的整改方案，还是这次监管层对13家网络平台企业提出的整改要求，都是“万里长征第一步”，未来如何不掺水分、不打折扣地落实下去才是关键。

金融管理部门明确表示，将与网络平台企业保持密切沟通，充分听取意见建议，并将适时对整改情况开展检查，对整改不到位或顶风违规的，依法依规严肃查处。

对于监管层来说，整改要求显然不会一“提”了之，后续在审核整改方案、评估整改效果、适时提出建议等方面预计也会留有“后手”。

对于平台企业来说，更应该明白拿到整改要求不是“终点”，对标对表、按时保质推进整改才算“上路起步”。需要注意的是，在此过程中，平台企业既应保证平稳有序，不出现次生风险，也要及时发现新问题新情况，做到举一反三，保证业务合规和排查风险“不留死角”。

坚持鼓励创新不变

监管护航才能实现行业健康发展，监管到位才能让创新走在“正途”。

两次联合约谈点出了问题，同时也对未来发展提出了要求和方向，“创新”在其中始终占据重要位置。

此前，监管层对蚂蚁提出了守正创新、行稳致远的希冀，鼓励其加大金融科技创新，提升金融科技领域的国际竞争力。

这次约谈中也再度重申要牢牢坚持“两个毫不动摇”，以此激发市场主体活力和科技创新能力，推动平台企业不断提升金融服务体验，巩固和增强国际竞争力。

监管层鼓励创新的态度从未改变，有利于国计民生、社会发展的创新向来受到欢迎。合法合规的创新是企业强化竞争力的“助推器”，民营企业家们也可以吃下“定心丸”。创新与监管不是“你死我活”，创新拥抱监管才能走得更远，监管拥抱创新才能与时俱进。

坚守金融本源不变

金融不会因为科技的外衣而改变其内核，金融也不能因为与平台企业结合就脱离其本源。

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。前后两次约谈都传递一个相同信号，平台企业开展金融业务应以服务实体经济、防范金融风险为本，应该合理运用新技术来全面提升金融服务实体经济的效率和水平，而不是在平台上加速脱实向虚和积累风险。

实体经济之外，满足人民群众多样化的合理需求、保护金融消费者合法权益也是金融回归本源的应有之意。

对于任何一家企业，消费者都是“用脚投票”，企业在市场竞争中追求的应该是赢得消费者的心。

不变的内核在两次约谈中得到延续，金融管理部门有这样一些要求，网络平台企业要树立以消费者权益保护为核心的服务意识，让人民群众满意为目标，在自查整改期间要保持企业正常经营和业务连续性。

此外，保护消费者合法权益在今天的新闻稿中更加抢眼——强化金融消费者保护机制，点名规范个人信息采集使用、营销宣传行为等。这些要求真正落实到位，以后每个用户在移动互联网上的“安全感”又能再多几分。

 

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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