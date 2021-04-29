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中国文昌航天发射场具备持续执行高强度航天发射任务能力

2021年04月29日20:02 | 来源：新华网
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新华社海南文昌4月29日电（记者李国利、黎云）西昌卫星发射中心总工程师钟文安29日在天和核心舱飞行任务新闻发布会上表示，目前，中国文昌航天发射场已经具备持续执行高强度航天发射任务的能力。

中国文昌航天发射场隶属西昌卫星发射中心，具有纬度最低、射向范围宽、运载效能高、运输限制少、落区安全性好等特点，是我国唯一的濒海发射场，与内陆发射场相比优势突出，且地处海南自由贸易港，改革开放前沿，利于商业航天发展和国际开放合作。

2020年以来，文昌航天发射场成功完成了长征五号B首飞、我国首次火星探测、嫦娥五号等重大航天发射。钟文安说：“目前，文昌航天发射场已经具备持续执行高强度航天发射任务的能力，同时也为发射场后续职能拓展和能力提升建设拉开帷幕，为建设世界一流航天发射场奠定了坚实基础。”

下一步，文昌航天发射场将按照国家航天发展规划，以载人航天、深空探测和新型试验性、探索性发射为主，围绕新一代载人运载火箭发射、重型工位前期论证等重大工程开展配套设备设施建设，为中国航天未来的深空探测、行星探测、空间站建设、互联网建设等提供强有力支撑，也为助推我国建设航天强国、网络强国、科技强国奠基蓄势，为中国人探索太空的步伐走得更远更稳更实作出更大贡献。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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