新华社北京4月29日电（记者刘羊旸）记者29日从国家能源局获悉，一季度，全社会用电量同比增长21.2%，拉动全年用电量同比增长4.5个百分点，较2019年同期增长14.4%。

分产业看，二产用电是拉动全社会用电增长的主要动力，同比增长24.1%，较2019年同期增长15.4%，对全社会用电增长的贡献率达72.8%；三产用电显著回升，1月以来增速逐月提高，一季度累计增速28.2%，较2019年同期大幅增长16.5%；一产用电持续高速增长，一季度增速26.4%，较2019年同期增长31.4%。

国家能源局有关负责人表示，拉动全社会用电增长的主要动力是工业生产加快。一季度，工业用电同比增长23.9%，制造业用电同比增长26.6%，特别是电气器材制造业、汽车制造业、通用设备制造业、家具制造业、废弃资源综合利用业用电同比增速超过50%。

这位负责人表示，一季度，国家能源局加强统筹协调，充分发挥保供日调度机制作用，全力做好能源保供工作，主要能源品种供给实现不同程度增长，能源供需总体平衡。

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