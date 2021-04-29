人民网北京4月29日电 （孙阳）据商务部消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚定实施扩大内需战略，促进消费稳中提质，打造餐饮消费新亮点，4月29日晚，商务部在江苏省扬州市启动2021年“中华美食荟”活动。商务部副部长王炳南，江苏省副省长惠建林，以及人力资源社会保障部、文化和旅游部、卫生健康委、市场监管总局等有关单位负责同志出席启动仪式。

2021年“中华美食荟”活动以“品鉴中华美食，乐享美好生活”为主题，由“中华美食荟+地方特色餐饮活动”和地方特色菜品评选等系列活动组成。按照“政府引导、市场运作，以点带面、突出特色，群众参与、惠民利企，节约绿色、安全健康”的原则，激发消费潜力、弘扬餐饮文化、传承烹饪技艺、提升服务品质。同时，在活动中贯彻落实《反食品浪费法》，坚决制止餐饮浪费，深入开展“光盘行动”，推广“公勺公筷 文明用餐”，倡导节约、绿色、健康、安全、文明消费新理念，鼓励餐饮业态、模式创新，推动餐饮业加快恢复。

活动统一主题、统一冠名、统一标识、统一主题曲，通过组织开展群众参与的“百姓家常菜”、“传统特色菜”和“精品创新菜”推选，评选大众爱吃的特色菜，引导餐饮特色消费。活动从4月份开始，一直持续到年底。

据悉，本次启动仪式发布了“江苏味道”餐饮促消费活动惠企惠民举措，展示了世界美食之都——扬州的餐饮烹饪技艺，现场与重庆、武汉、西安、哈尔滨、沙县等地方连线展示。各地还将结合不同季节、传统节假日、历史文化等实际情况举办其他丰富多彩的餐饮促消费活动，营造安全、放心的消费环境。

(责编：赵超、章斐然)