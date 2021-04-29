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起飞，天和！——中国空间站天和核心舱飞天现场直击

2021年04月29日21:20 | 来源：新华网
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新华社海南文昌4月29日电 题：起飞，天和！——中国空间站天和核心舱飞天现场直击

李国利、黄国畅、屠海超

苍茫的大海，密布的乌云，剑指苍穹的长征火箭……

4月29日，海南文昌。中国航天迎来一个可以载入史册的时刻——天和核心舱发射。

这也是中国空间站建造阶段的首次发射。

8时稍过，中国载人航天工程办公室透露，长征五号B遥二运载火箭已完成推进剂加注。

此时，海风轻拂椰林，高大挺拔的发射塔架巍然矗立，空间站天和核心舱进入发射倒计时。

最大直径4.2米，发射重量22.5吨，天和核心舱是我国目前最大的航天器，也是空间站的主控舱段，主要对整个空间站的飞行姿态、动力性、载人环境进行控制。

“各号注意，30分钟准备！”

10时53分，发射任务01指挥员廖国瑞发出倒计时口令。

在氮气气源库工作的技术人员黄腾达和同事们，把设备切换成远程控制模式，开始撤离工作岗位。余下的工作，将由远在数公里之外的工作人员接手。

高度信息化、自动化，是天和核心舱发射的特点之一。

为了这一天，中国航天走过了29年——

1992年，党中央作出实施载人航天工程“三步走”发展战略：第一步，发射载人飞船，建成初步配套的试验性载人飞船工程并开展空间应用实验；第二步，突破航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术，发射空间实验室，解决有一定规模的短期有人照料的空间应用问题；第三步，建造空间站，解决有较大规模的长期有人照料的空间应用问题。

“各号注意，15分钟准备！”

11时08分，01指挥员的倒计时口令再次发出。

被称为“金手指”的程子平在测发大厅内密切注视着电脑屏幕前的数据状态变化。他的职责是为长征五号B发射按下点火按钮，送天和核心舱出征。

承压、连续、坚守，面对多箭多装备同时在场测试，关键环节多、危险操作多、工作安排紧的情况，发射场科技人员大力强化质量控制管理和科技创新，这是这座年轻航天发射场的鲜明特征。

为了这一天，文昌航天发射场走过了14年——

2007年8月，党中央、国务院作出重大战略决策：在海南文昌建设我国新一代运载火箭发射场。一批西昌航天人走出大凉山，千里辗转奔赴海南。

从长七、长五首飞到天舟升空，从长五遥二失利后的沉寂，到长五遥三复飞、长五B首飞、我国首次火星探测任务、嫦娥五号发射……伴随着一枚枚火箭腾飞，文昌航天发射场一期能力已经全面形成，拉开了二期和后续职能拓展和能力提升的序幕，为建设世界一流航天发射场奠定坚实基础。

“各号注意，5分钟准备！”

“各号注意，1分钟准备！”

扶持火箭的摆杆徐徐打开，发射塔架上与火箭相连的各系统设备自动脱落。

指控大楼、观景平台、测控点号……人们屏住呼吸，或远眺火箭，或紧盯屏幕，原本热闹的发射场安静下来。

“10、9……3、2、1，点火！”11时23分，伴着山呼海啸般的巨响，长征五号B运载火箭拖曳着耀眼的尾焰拔地而起。

“火箭飞行正常！”“跟踪正常！”“遥测信号正常！”……指控大厅内，火箭飞行数据从各测控点实时接力奔涌而至。

约174秒，整流罩分离。

约494秒后，舱箭成功分离。

12时36分，中国空间站天和核心舱发射任务取得圆满成功！

此时此刻，所有人都在热情地鼓掌、握手、拥抱、欢呼，还有人眼含泪花。

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。从东方红一号开启太空时代，到今天空间站太空开建，中国航天再次踏上了新“长征”。

“按规划，空间站将在2022年前后建成。在轨飞行可达10年以上，支持开展大规模的空间科学实验、技术试验和空间应用等活动。”中国载人航天工程总设计师周建平说。

站在指控大楼远眺，火箭腾空后的发射塔架依旧伫立海滨，发射场工作人员开始了发射后维护工作。

此时此刻，执行天舟二号货运飞船发射任务的长征七号遥三运载火箭，正在文昌航天发射场按计划开展发射场区总装和测试工作。

再过一段时间，他们将从这里起飞，飞赴太空与天和相约。

此时此刻，执行神舟十二号载人航天飞行任务的载人飞船及长征二号F遥十二运载火箭，正在千里之外的酒泉卫星发射中心开展发射场区总装和测试工作。

再过一段时间，他们也将从那里起飞，飞赴太空与天和相约。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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