新华社北京4月29日电 题：13家被约谈网络平台企业表态 全面对标金融监管要求制定整改方案

新华社记者吴雨

29日，中国人民银行等金融管理部门联合对从事金融业务的主要网络平台企业进行监管约谈。参与此次约谈的13家企业表示，将高度重视自查和整改工作，全面对标金融监管要求制定整改方案，认真落实到位。在保证金融业务合规性和连续性的同时，继续坚持服务实体经济和人民群众的本源。

近年来，网络平台企业发展的总体态势是好的，但也普遍存在无牌或超许可范围从事金融业务、公司治理机制不健全、监管套利、不公平竞争等严重违规问题。前期，金融管理部门多次约谈蚂蚁集团，提出整改要求，对市场起到了一定的警示作用。但部分存在类似问题的网络金融平台企业持观望态度，开展整改自觉性不够。

为进一步加强对网络平台企业从事金融业务的监管，29日人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合对从事金融业务的13家主要网络平台企业进行监管约谈。约谈过程中，金融管理部门从支付业务、个人征信业务、资本市场业务、金融消费者权益保护等方面提出整改要求，要求被约谈企业对照问题全面深入开展自查、制定整改方案，并明确完成时间节点。金融管理部门将适时开展检查，核查进展。

会上，陆金所有关负责人表示，金融管理部门对互联网平台企业从事金融业务加强监管，并提出一系列自查整改要求，是正确的、及时的、必要的。虽然个别企业短期会经历“阵痛”，但长期来看，可以避免企业走弯路，对防范行业风险、支持行业健康发展大有裨益。平台企业要早一点了解监管导向，早一点整改到位。

记者了解到，2021年将是网络金融平台企业自查整改的关键一年。腾讯、美团金融等公司有关负责人表示，将在金融管理部门的指导下，尽快成立相关工作组，全面对标金融监管要求，按时制定整改方案，并落实到位、不打折扣。同时，将自觉推动行业健康发展，维护公平竞争的市场环境，保护消费者合法权益。

开展金融业务要以服务实体经济、防范金融风险为本，是此次约谈中金融管理部门着重强调的。金融管理部门称，坚持金融活动全部纳入监管，金融业务必须持牌经营。“同样业务、同等监管”，防止监管套利。

滴滴金融有关负责人表示，尽管在金融领域起步较晚，但滴滴金融要做到合规发展，确保业务全面纳入监管。公司将认真研究监管要求，按时按要求整改到位。

参会的不少企业有关负责人表示，将稳妥有序抓好整改，自查整改期间保持企业正常经营和业务连续性，不出现处置风险的风险，不影响普惠金融服务。

在对各类违法违规活动“零容忍”的同时，金融管理部门在约谈中明确，坚持发展和规范并重，支持和促进平台经济守正创新、行稳致远。激发市场主体活力和科技创新，促进平台企业不断提升金融服务。

360数科有关负责人表示，针对此次金融管理部门指出的问题，360数科将全面认真整改，提升合规水平，不忘科技为人民服务的初心，加大科技投入，为实体经济和小微企业提供更好的服务。

对于此次约谈，作为全国性互联网金融行业自律组织，中国互联网金融协会表示，将带领和督促广大会员机构严格落实金融监管要求，以“刮骨疗伤”的决心和勇气，认真开展自查，确保各项整改要求落实到位。以此次自查整改为契机，进一步增强社会责任，坚守服务实体经济和人民群众的初心使命，坚持守正创新、规范发展。

(责编：郝江震、白宇)