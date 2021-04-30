本报北京4月29日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：一季度，交通投资、货运量、港口货物吞吐量等指标与2020年同期、2019年同期相比均实现快速增长，交通运输经济呈持续恢复态势，运行符合预期，总体开局良好。

交通投资持续增长。一季度，完成交通投资5792亿元，同比增长52.8%，比2019年同期增长18.5%。其中，公路水路完成投资4597亿元，同比增长60.1%，比2019年同期增长23.5%，完成今年全年任务的25.5%，时序进度为近5年最高。

货运量增速方面，一季度，完成营业性货运量111亿吨，同比增长42%，比2019年同期增长15.8%。快递业务量继续高速增长，完成219亿件，同比增长75%，比2019年同期增长80.6%。另外，港口货物吞吐量保持较快增长。

《 人民日报 》（ 2021年04月30日 01 版）

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