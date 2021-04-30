一季度
交通投资同比增长52.8%
2021年04月30日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京4月29日电 （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：一季度，交通投资、货运量、港口货物吞吐量等指标与2020年同期、2019年同期相比均实现快速增长，交通运输经济呈持续恢复态势，运行符合预期，总体开局良好。
交通投资持续增长。一季度，完成交通投资5792亿元，同比增长52.8%，比2019年同期增长18.5%。其中，公路水路完成投资4597亿元，同比增长60.1%，比2019年同期增长23.5%，完成今年全年任务的25.5%，时序进度为近5年最高。
货运量增速方面，一季度，完成营业性货运量111亿吨，同比增长42%，比2019年同期增长15.8%。快递业务量继续高速增长，完成219亿件，同比增长75%，比2019年同期增长80.6%。另外，港口货物吞吐量保持较快增长。
《 人民日报 》（ 2021年04月30日 01 版）
(责编：郝江震、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部启动2021年“中华美食荟”活动
- 人民网北京4月29日电 （孙阳）据商务部消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚定实施扩大内需战略，促进消费稳中提质，打造餐饮消费新亮点，4月29日晚，商务部在江苏省扬州市启动2021年“中华美食荟”活动。商务部副部长王炳南，江苏省副省长惠建林，以及人力资源社会保障部、文化和旅游部、卫生健康委、市场监管总局等有关单位负责同志出席启动仪式。…
相关新闻
- 评论
- 关注