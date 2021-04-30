人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

一季度

交通投资同比增长52.8%

2021年04月30日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月29日电  （记者刘志强）记者从交通运输部获悉：一季度，交通投资、货运量、港口货物吞吐量等指标与2020年同期、2019年同期相比均实现快速增长，交通运输经济呈持续恢复态势，运行符合预期，总体开局良好。

　　交通投资持续增长。一季度，完成交通投资5792亿元，同比增长52.8%，比2019年同期增长18.5%。其中，公路水路完成投资4597亿元，同比增长60.1%，比2019年同期增长23.5%，完成今年全年任务的25.5%，时序进度为近5年最高。

　　货运量增速方面，一季度，完成营业性货运量111亿吨，同比增长42%，比2019年同期增长15.8%。快递业务量继续高速增长，完成219亿件，同比增长75%，比2019年同期增长80.6%。另外，港口货物吞吐量保持较快增长。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月30日 01 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部启动2021年“中华美食荟”活动
　　人民网北京4月29日电 （孙阳）据商务部消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚定实施扩大内需战略，促进消费稳中提质，打造餐饮消费新亮点，4月29日晚，商务部在江苏省扬州市启动2021年“中华美食荟”活动。商务部副部长王炳南，江苏省副省长惠建林，以及人力资源社会保障部、文化和旅游部、卫生健康委、市场监管总局等有关单位负责同志出席启动仪式。…
中国投资协会：打造新基建投融资服务平台 助力产业结构提质升级
　　中国投资协会新基建投资专业委员会在京成立。受访者供图 人民网北京4月29日电 近日，中国投资协会新基建投资专业委员会在京成立。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部