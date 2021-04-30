一季度
制造业用电同比增长26.6%
2021年04月30日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月29日电 （记者丁怡婷）国家能源局29日公布的数据显示：一季度，全社会用电量同比增长21.2%。其中，工业用电同比增长23.9%，对全社会用电增长的贡献率高达71%，较2019年同期增长15.3%，成为拉动全社会用电增长的主要动力。制造业用电同比增长26.6%，31个细分行业用电增速均超过10%，特别是电气器材制造业、汽车制造业、通用设备制造业、家具制造业、废弃资源综合利用业用电同比增速均超过50%。
不仅是工业用电，工业用气贡献率创新高。一季度，天然气表观消费量同比增长16.1%，较2019年同期增长15.3%。其中，工业用气同比增长27.7%，远超往年平均水平，贡献率达48.8%；城市燃气同比增长17.7%，呈现高速增长态势。一季度，全国发电量同比增长19%，此外，油气供应稳定增长。
《 人民日报 》（ 2021年04月30日 01 版）
(责编：郝江震、白宇)
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