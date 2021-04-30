本报记者 李 贞

2020年12月4日，2020浙江国际智慧交通产业博览会上展出的中国首颗火星探测器“天问一号”着陆器与“祝融号”火星车模型。

龙 巍摄（人民图片）

“其帝炎帝，其神祝融。”《礼记》中提到的“祝融”是中国上古神话中的火神，三皇五帝时掌火之官。千百年后的今天，“祝融”有了新含义——4月24日，在第六个“中国航天日”，中国首辆火星车公布其新名称为“祝融号”，寓意点燃中国星际探测的火种。随后，“祝融号”火星车成为网络热门话题，中国航天的发展成就也引发网友关注。

“从古代神话而来，正向火星而去”

去年7月23日，中国首次火星探测任务“天问一号”探测器正式启航。此次任务计划一次实现对火星的“环绕、着陆、巡视”，在国际航天界亦属创举。

在“天问一号”探测器成功发射之后，国家航天局探月与航天工程中心开始火星车全球征名活动，吸引广大公众的参与。征名收到有效提名近4万个，经初审后遴选出10个名称，再经网络投票，结合公众投票和评审委员会意见，最终确定了“祝融号”的名称。

这一新名字公布后，获得了网友们的喜爱。

4月24日，科普微博账号“天问一号火星车”将账号名称修改为“天问一号火星车祝融”，并以第一人称的口吻发布微博说：“重新介绍一下自己：你好，我叫祝融，中国第一辆火星车。我从古代神话而来，正向火星而去。谢谢大家帮我选的名字，我很喜欢！过去的神话是今天的现实，今天的现实又将是未来新的神话。这真是一个奇妙的轮回。很开心成为一颗照亮宇宙和中国行星探测的火种！”

这条微博收获了2500余次点赞，很多一直关注中国首次火星探测任务的网友在微博下留言表示祝贺，并表达了自己对这个新名字的理解。

网友“爱莲条纹”说：“传说祝融是一个叫重黎的人，他的官职是‘火正’，即火官。他忠于职守，努力为广大平民服务，因当火官有功被赐以‘祝融’的封号。‘祝’是祷告、祝颂的意思，‘融’是光明的象征，合在一起就是希望重黎继续用火来照耀大地，永远给人带来光明。希望我们的火星车也能为中国航天事业贡献力量。”网友“留醉高楼”说：“恭喜小祝融！你代表着当代科学技术实现了神话中的向往，让我们朝着火星远航。”网友“仪器没误差”说：“祝融你好呀！你是宇宙级的浪漫。期待你这个勇敢的小火神，带领我们探索浩瀚星空。”

“中国航天起名有多浪漫”

关注中国航天的网友们都知道，“祝融号”与中国其他航天器的命名一脉相承，都是从中国传统文化中吸取的灵感。这样的命名方式，被认为是现代科学与传统文化的跨时空融合，体现了航天人的科学梦想和浪漫情怀，彰显着中国人的探索精神和文化自信。

“探月工程叫‘嫦娥’、月球车叫‘玉兔’、全球定位系统叫‘北斗’、载人空间站叫‘天宫’……中国人把航天梦藏在这些浪漫的名字里。”4月24日，微博账号“央视新闻”发布话题“中国航天起名有多浪漫”为中国航天事业加油，并配上了9张图片解释名字背后的寓意。比如，中国载人飞船的“神舟”意为“神奇的天河之舟”，也是“神州”的谐音，象征着飞船研制是四面八方、各行各业协作的产物。中国探月工程的“嫦娥”来自“嫦娥奔月”的神话故事，蕴含着中华民族对月亮的向往。全球卫星星座通信系统叫“鸿雁”，常用以比喻书信和传递书信的人，寓意“鸿雁传信，永不失联”。

看了这些介绍，网友们纷纷留言表达对中国航天人的致敬。

网友“与海为邻”说：“从这些名字里看到了中华文明五千多年的传承，致敬古人对星空的美好想象，致敬中国航天人！”网友“默默大夜猫”说：“中国航天器的命名总是浪漫与智慧并存，将传统文化的寓意与航天器的相关特性完美结合在一起，真的特别赞！”网友“看星星”说：“中国航天不仅有顶尖的技术，还有独特的诗意。古人的想象，现在我们已经有能力去一点点实现。”

“从航天精神中获得启发，汲取力量”

在第六个“中国航天日”，许多网友关注中国航天事业的发展。

“微博航天”发布视频回顾了中国航天的许多重大事件。从中国第一枚探空火箭发射升空，到杨利伟乘坐“神舟五号”飞船进入太空，再到嫦娥四号实现人类首次月背软着陆，一幕幕画面令人心潮澎湃。“古人追逐的飞天之梦，终于在时间的见证下渐成现实，中国航天事业走过了65年风云岁月，从无到有，从弱到强，一代代航天人接续奋斗，铿锵前行。2021年，中国航天再度扬帆起航、逐梦九天，中国空间站建设进入关键实施阶段，未来‘太空家园’不再只是幻想。”

网友“刘昭庭”留言说：“我们仰望苍穹，永远保持着好奇心，怀抱着星空梦。”网友“不灭星辰”说：“中国航天人不会停下探索的脚步，致敬那些向未知不断追寻的中国人。”网友“万两”说：“我们脚踏同一片土地，仰望同一片星空。如今‘上九天揽月’的梦想已经实现，未来中国航天的成就更令人期待！”

“航天精神是中华民族精神、时代精神与航天实践相结合的产物，是中国航天事业之魂。”中国航天报在微信公众号上发布文章《航天精神高端论坛：最大的爱是爱祖国》解读航天精神，引用了中国工程院院士戚发轫的讲话“爱航天、爱事业、爱团队，最大的爱是爱祖国”。

正在读大学二年级的网友“魏佳”留言说：“学习航天精神！中国航天我在努力向你靠近。”网友“韩志远”留言说：“航天精神代代相传，普通人也能从航天精神中获得启发，汲取力量。”

(责编：郝江震、白宇)