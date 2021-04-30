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蔡自兴院士：开源开放是人工智能发展新趋势

2021年04月30日08:44 | 来源：人民网
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IEEE（国际电气与电子工程师协会）终身院士、湖南省政协原副主席蔡自兴接受人民网采访。人民网 兰志飞摄

人民网福州4月30日电 （许维娜、陈欢欢）“人工智能核心技术的突破是推动产业升级的驱动力，开源开放是人工智能发展的新趋势。”IEEE（国际电气与电子工程师协会）终身院士、湖南省政协原副主席蔡自兴在接受人民网采访时表示，应充分发挥人工智能的战略优势，加大力度研发人工智能开源软件，实现国产开源软件既开源开放，又自主可控。

采访中，蔡自兴结合国家新型基础设施建设背景，从人工智能发展战略出发，阐述了开源软件在人工智能行业的应用，并就开源软件研发以及开源生态建设等热点问题进行了观点分享。

“我们在开源软件的研发和应用上要下大力气，并且要做得扎实。这对于中国的计算机软件、人工智能行业，甚至国家的科技发展都有重要意义。”蔡自兴说。

蔡自兴指出，开源开放是人工智能发展的新趋势。数据和算法是人工智能的核心要素，人工智能技术的快速发展将推动开源生态的繁荣，而开源技术的发展也将推动人工智能技术的快速普及，两者相互促进。

“当前，开源技术已逐渐成为产业创新生态的重要组成部分，发挥着独特的作用。”蔡自兴认为，在各方协力推进开源技术创新建设的过程中，应把握好多个关键点，如企业深度探索开源技术创新的有效模式，政府部门、高等院校以及科研机构在开源技术中扮演积极推动者角色等，为建设健康而富有活力的产业创新生态助力。

(责编：王仁宏、章斐然)

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