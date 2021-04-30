人民网北京4月30日电 （杨曦）随着西藏自治区公布2021年一季度GDP等各项主要经济指标，目前，全国31个省（区、市）的“一季报”已出炉。数据显示，一季度各地区GDP同比增速均超过两位数，主要指标明显回升，经济普遍实现良好开局。

人民网杨曦 制图

国家统计局近日公布的数据显示，一季度我国GDP总值为249310亿元，按可比价格计算，同比增长18.3%。从各地发布的数据来看，一季度各地区经济普遍迎来“开门红”，主要指标明显回升。

从GDP增速看，湖北、海南、浙江、江苏、安徽、广东、江西及重庆八个省市分别以58.3%、19.8%、19.5%、19.2%、18.7%、18.6%、18.4%、18.4%的增速跑赢全国。

受疫情的影响，湖北经济在2020年遭受重创，随后逐步恢复。2020年一季度、上半年、前三季度、全年湖北GDP分别下降39.2%、19.3%、10.4%、5.0%，今年一季度GDP迎来转正，同比增长58.3%。

湖北省统计局总统计师叶福生称，今年一季度湖北省经济开局漂亮，经济运行稳定恢复，稳中向好，主要经济指标均实现了大幅增长，一方面是受上年同期基数低、就地过年增加工作日等因素的影响，另一方面是湖北经济恢复向好发展的体现。

由于疫情因素，今年在计算经济增速时，首次引入了“两年平均增速”这一新指标。两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算的增速。截至目前，除湖北以外，30个省（区、市）公布了GDP两年平均增速。

从两年平均增速来看，西藏自治区、海南、贵州、江西、江苏、浙江、湖南、广西壮族自治区、四川、宁夏回族自治区八个省（区）的增速均达到了6%及以上。国家统计局公布的数据显示，一季度中国GDP两年平均增长5%，而 19个省（区、市）达到或超过了这一平均水平。

从GDP总量看，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建及湖南八个省份GDP总值破万亿。其中，广东、江苏、山东分别以27111.96亿元、25978.38亿元、18055.5亿元位居前三。

值得关注的是，在GDP保持恢复性增长的同时，各地经济高质量发展的趋势也在延续。数据显示，多个省份高技术制造业投资引领增长，增速高于总投资增速；消费方面，多个省份升级类商品消费恢复强劲，线上消费快速发展。

总的来看，一季度各地区经济恢复的态势在持续，积极的因素在累积增多。但由于经济恢复的基础尚不牢固，为巩固经济向好势头，各地区近日密集召开二季度会议，研究部署下阶段经济工作。从相关会议释放的信号看，加快推进重大项目投资，谋划更大力度促消费，进一步稳企业促发展，精准纾困中小企业成为重要发力点。

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