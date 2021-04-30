人民网记者 孙博洋

“做挺起中国脊梁的事。”这是记者在南京江北新区多次听到的一句话。在这里，中国集成电路从产学研各个方面迸发出新的力量与希望。

据了解，南京江北新区成立后不久便确立了打造“两城一中心”的发展方向，即高质量建设“芯片之城”“基因之城”和“新金融中心”。其中“芯片之城”成为新区打造地标产业的重中之重。经过持续不断投入，2020年，全产业链完成主营业务收入超500亿元，同比增长63%以上，为新区高质量发展奠定了坚实的产业基础。

图为南京江北新区规划展览馆中江北新区的沙盘。人民网记者 孙博洋摄

南京市委常委、江北新区党工委专职副书记罗群在接受人民网采访时表示，近年来江北新区抢抓信息产业前沿高地，以台积电项目为龙头，聚焦EDA（电子设计自动化）设计等核心领域自主可控， 集聚集成电路上下游企业近600家，形成设计、制造、封测和设备材料等集成电路完整产业链。

解决“卡脖子” 人才培养是必由之路

科技强则国家强，科技兴则国家兴。“十四五”规划明确提出，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。过去几年，集成电路尤其是芯片领域被“卡脖子”的经历，让更多人认识到自主掌握核心科技的重要性，而掌握核心科技，实现科技自立自强，人才队伍的建设十分重要。

在南京江北新区，一所以“集成电路”命名的大学让人眼前一亮。

“南京集成电路大学不是一所传统意义上的大学，更像是一个衔接高校和企业、推进产教融合的开放平台，是高校教育的重要补充，是企业选才的重要来源。”南京集成电路大学相关负责人在接受人民网记者采访时说。

南京集成电路大学校方人员讲解大学概况。人民网记者 孙博洋摄

据了解，南京江北新区作为南京集成电路发展核心区，聚焦集成电路人才培养。面对当前“紧迫性、高要求、持续性”的严峻形势，新区采用“政产学研用”深化产教融合、多方协作的方式，围绕从理论学习向创新实践过渡的关键环节，全面升级集成电路人才培养，联合企业、高校、科研机构共同成立了南京集成电路大学。

集成电路全产业链的源头是EDA，芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程都离不开它。而EDA也是被“卡脖子”的重点领域之一。

“我们设立了集成电路自动化设计学院，聚焦核心关键技术EDA，通过举办‘集成电路EDA设计精英挑战赛’以赛促教、成立‘集成电路设计自动化产教融合联盟’等方式进行探索，聚合产学优质资源，热点技术研究导入，着眼卡脖子问题突破，培育EDA新生力量。”南京集成电路大学相关负责人介绍说。

罗群告诉记者，南京江北新区成立以来组建新型研发机构超过100 家，发展质效居南京市第一，累计集聚培育各类高层次人才5000余人，年均吸引4万余名大学生，创新能力明显增强。

打造创新平台 助力集成电路产业发展

图为南京江北新区规划展览馆中关于“芯片之城”规划的介绍。人民网记者 孙博洋摄

据了解，江北新区聚焦“两城一中心”地标产业，在以高标准建设中国EDA创新中心等创产融合发展平台的同时，也与中科院、江苏省产业技术研究院等国家级、省级优势平台深化科研成果转化合作，与南工大、南信大等驻区高校共同打造“环高校知识经济圈”。

成立于2020年3月的芯华章是一家总部设立在江北新区的高科技企业，专注于国产自主可控EDA智能软件和系统研发。

该企业相关负责人对记者表示，企业依托江北新区中国EDA创新中心，致力于国产自主可控 EDA 智能软件和系统研发，解决中国芯片“卡脖子“难题，同时着眼未来，充分融合传统EDA技术和现代人工智能、云计算技术，发展新一代国产EDA。

该企业研发团队相关负责人告诉记者，EDA广泛应用于集成电路全产业链的各个环节，并不是单独一家企业能够全部涉及，需要更多的企业和机构的共同努力，才能逐步实现EDA设计在各个环节的国产化。

江苏省产业技术研究院院长刘庆在接受记者采访时表示，围绕江苏产业转型升级亟需“核心关键技术”供给的现状，江苏产研院构建了以研发载体、创新资源和产业需求三部分组成的产业技术创新体系，主要任务是从事应用技术开发，补齐创新链的短板，根据企业需求整合国内外创新资源提供技术解决方案。

江苏省产业技术研究院牵头研发的用于呼吸机的压力传感器芯片。人民网记者 孙博洋摄

据了解，去年疫情期间呼吸机供不应求，然而呼吸机用芯片受到国外疫情影响生产受阻，江苏一家生产呼吸机的企业产能受到影响。“根据企业对芯片的要求，整合全产业链不同的企业和机构进行技术攻关，在短时间内做出产品，并连续迭代改进，性能已经与国外产品差别不大。”刘庆对记者说。

他表示，受到国际因素和疫情的影响，很多过去用惯了国外生产零部件、原材料的企业认识到国产自主的重要性，也更愿意采购国产产品，包括一些对芯片有需求的终端产品生产厂商也开始尝试使用国产芯片。

据了解，南京江北新区“十四五”期间将着力打造“芯片之城”这张产业名片，力争企业总数达到1000 家，主营收入达到 3000 亿元。

(责编：王仁宏、章斐然)