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快递包邮背后快递企业的比拼：以价换量能走多远

2021年04月30日08:54 | 来源：经济日报
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　　一季度快递平均单价创历史同期新低

　　快递业以价换量能走多远

　　本报记者 吉蕾蕾

　　包邮，是吸引不少消费者网购的一个重要因素。而包邮的背后，实则是快递企业刀锋相见的比拼。

　　近年来，我国快递年业务量以每年递增100亿件的速度持续高速增长。国家邮政局预计，2021年全年快递业务量将超过950亿件。为了抢占市场份额，以价换量成了快递企业的主要手段。面对日趋激烈的竞争，快递业除了拼价格还能拼什么？行业发展之路该怎么走？

　　平均单价持续下滑

　　近日，国家邮政局公布的2021年一季度邮政行业运行报告显示，一季度，全国快递服务企业业务量累计完成219.3亿件，同比增长75.0%；业务收入累计完成2237.7亿元，同比增长45.9%。

　　“邮政快递业开局良好，增长远超预期。”国家邮政局相关负责人表示，快递业之所以继续在高位增长区间运行，不仅得益于我国经济成功摆脱疫情影响，还得益于我国强大的国内消费能力、消费市场加快线上线下融合发展、城市及农村等下沉市场增长较快。多方面因素使得快递市场获得了新的规模扩张。

　　值得关注的是，一季度，快递业务量与收入增速差达29.1个百分点，为近5年来最大；快递单票价格持续下降，行业快递平均单价从2007年的28.50元/件快速下滑至2020年的10.55元/件，一季度的平均单价仅为10.2元/件，远低于上年同期和四季度均价，创历史同期新低。

　　“快递单票价格不断下降的主要原因在于这些年快递行业竞争的加剧。”北京邮电大学邮政发展研究中心主任赵国君分析说，快递公司对于供应链上下游来讲皆处于被动的弱势地位，一方面，当前，我国快递需求量巨大，但供给相对同质化，供应链上下游都在向快递行业挤压，电商商家与电商平台利用快递行业本身主体众多、竞争激烈之势，对快递具有相对高的议价权；另一方面，下游消费者对快递服务无更高的品质差异感，特别对于电商件来讲，消费者大多是随意购随意退，成本较低。

　　此外，占快递业务量较大比例的电商快递增速较快，且电商快递竞争同质化严重，价格竞争成为电商快递扩大份额的主要手段。

　　竞争激烈的结果，就是单票收入的不断下降。圆通速递、顺丰控股和韵达股份相继发布的3月份业绩简报也显示，尽管业务量均保持了良好增长态势，但单票收入均有所下降，分别为2.25元，同比下降11.03%；15.74元，同比下降12.12%；2.19元，同比下降13.44%。

　　低价福利难以持续

　　义乌对于快递业有着风向标的意义。国家邮政局发布的数据显示，一季度，金华(义乌)市快递服务企业业务量累计完成超过23.65亿件，稳居全国第一。而为了争夺全国最大货源地的市场份额，各大快递公司纷纷抛出低价福利，以价换量。

　　前不久，义乌邮政管理局出手规范市场竞争行为。百世快递、极兔速递因此前的收费标准远低于业内普遍的成本价1.4元/单，接受整顿。

　　低价竞争一直是快递企业争夺市场份额的惯用手段。长期的低价竞争，不仅会导致快递企业不堪重负，整个行业也将陷入恶性循环。4月22日，顺丰控股发布公告显示，一季报净亏损9.89亿元。亏损的重要原因之一就是超低价“特惠专配”业务量增长迅猛，电商件毛利润承压。

　　对于商家与消费者来说，短期来看，快递企业低价竞争会让快递费用降低，但由于快递企业与网点要保证一定的利润，必然会寻找其他增长点弥补因价格战降低的收入，最终承担这一费用的还是收寄快递的消费者。

　　“快递企业不计成本甚至亏本的低价竞争，对行业和企业来说无疑是饮鸩止渴，不会长久。”赵国君指出，快递企业低价竞争的前提应该是基于管理优化、科技创新，实现整体降本增效，依此用价格让利给用户，换取规模效益，这样的竞争应该鼓励。如果企业缺乏上述支撑，简单以低价换市场，并不可取。

　　赵国君认为，价格竞争优势应建立在降本增效的基础上。比如，快件传递距离较近、单位重量与体积较小、区域集中，此类快件价格走低对企业是有利的，也是可行的；企业通过智能化、自动化等手段，降本增效，使单件运营成本降低，从而形成企业的竞争优势，不仅可行，也应该是企业未来发展的方向。

　　此次义乌邮政管理局启动价格整治，也给快递行业敲响了警钟。国家邮政局局长马军胜坦言：“对于市场恶意搅局者，我们必须毫不留情，强化监管，规范公平竞争的市场秩序。当前要靶向用力，重点纠治部分区域存在的不正当竞争。”

　　行业未来出路何在

　　据了解，我国快递业于2014年进入“百亿”时代后，快递年业务量以每年递增100亿件的速度持续高速增长。即使是在2020年这一特殊年份，全国快递年业务量也历史性地达到830亿件，同比增长30.8%。随着市场规模持续扩大，快递行业企业实力增强，更须紧抓机遇，加快高质量发展。

　　目前，在量增价降的情况下，快递行业仍在不断改善用户体验，提升服务质效。一季度，快递用户申诉率、时限准时率和用户满意率均同向改善，用户申诉率百万分之2.37，72小时准时率为71.4%，快递服务满意度为78.8分，服务质量快速提升。

　　疫情改变了很多人的生活方式，从复工复产到今年首次全行业春节不打烊，快递物流行业服务民生作用更加凸显。人们对快递的时效性、服务体验也提出了更高要求。

　　“规模和效率对快递业务运营至关重要。”中通快递董事长赖梅松表示，价格战是暂时的，想要长期跑赢市场，在基础建设及智能化设备方面的投入、优秀的管理团队、稳定的现金流及健康的加盟商缺一不可，市场也将从单一的快递竞争向全链路综合物流转变。

　　面对激烈的市场竞争，快递行业该如何提质增效获得长远发展？赵国君认为，行业要根据市场需求，拓展更多空间，细分市场，形成优势互补的行业服务体系，杜绝低端同质化恶性竞争。同时，行业内资源要形成集约发展之势，改变目前供应链体系上的弱势地位与运营模式，做好基本服务，创新推出更多增值服务。

　　“未来是等不来的，必须着眼于创新和创造，提前布局。”马军胜表示，行业发展越到末端越弱势，对于市场竞争白热化之下的快递小哥权益保障问题、用户权益保障问题，要维护好员工合法权益，处理好消费者服务诉求，要各方面关注形成合力，要科学化、制度化、规范化地切实维护基层员工合法权益。同时，要摒弃浮躁心态、短视行为，切实遵循企业成长的本质规律，加快高质量发展，这才是真正可取的经营与发展之道。

(责编：王震、吕骞)

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