创维汽车计划明年上市

新手扎堆儿 跨界造车赛道疯狂

实习记者 杨天悦

继百度、华为、恒大、小米、滴滴等企业下场造车后，家电行业巨头也开始入局。

4月27日，开沃新能源汽车集团在北京正式发布“创维汽车”品牌，汽车行业又迎来一名跨界新成员，创维汽车甚至已经按捺不住IPO的野心：计划明年上市，目标是打入全球十强。今年以来，轰轰烈烈的跨界造车运动拉开大幕，新能源汽车赛道正变得拥挤而疯狂。

“彩电大王”入场跨界造车

“汽车产业只有上市才能做大做强，快速上市是近期目标。”创维创始人、开沃新能源汽车集团董事长黄宏生在创维汽车品牌发布会上表示，计划今年年内申报，希望明年能够挂牌科创板。

2011年，“彩电大王”黄宏生追随自己的“汽车梦”开始二次创业，创办开沃新能源汽车集团。随后，开沃集团收购并重组行业内名气颇大的南京金龙客车制造有限公司，将造车业务重心由传统中巴转向新能源客车，主要研发生产新能源电动轻型车、中巴、大巴、公交等车型。

2017年，开沃集团开始进军乘用车市场。2019年成立“酷沃智行科技”，在酷开生态系统的基础上研发出Skylink智能网联系统。2020年11月，开沃发布首款纯电中级SUV天美ET5。2021年3月26日，开沃集团与创维集团完成商标转让，改款的天美ET5也成为创维汽车旗下第一辆上市车型。

虽然开沃集团已经在新能源客车领域耕耘十年，但作为跨界造车的全新品牌，创维汽车还只有一款乘用车型上市，因为销量太低在车市几乎没有存在感。即便如此，黄宏生已经毫不掩饰IPO的野心，这迅速在业内引发热议。

“新手”扎堆儿涌入新能源赛道

创维并不是垂涎汽车市场的唯一一家家电企业。2003年前后，我国汽车行业火热发展，美的、春兰、奥克斯、波导、格力等家电企业曾纷纷宣布造车，在行业内掀起一股进军汽车业的浪潮。然而，美的造车项目由于经营不善而在五年内宣告失败，格力造车项目更是在两年内亏损百亿元后被叫停。

近两年，新能源汽车市场持续增长，电动化和智能化浪潮之下，为汽车制造商提供智能网联和自动驾驶解决方案的互联网巨头开始下场造车，智能汽车的跨界阵营迅速扩张。

4月27日，360集团领投哪吒汽车D轮约30亿元融资浮出水面，周鸿祎造车终于水落石出；时隔一天，又有消息传出，OPPO创始人陈明永也在率领团队筹备造车。

跨界造车成市值管理手段？

互联网企业和传统制造企业为何纷纷涌入新能源汽车赛道？一方面，电动车的核心技术从发动机变成动力电池，不再具有复杂的机械结构，制造门槛比传统燃油车更低。另一方面，新能源车已经成为下一代汽车的主力担当，未来智能汽车将成为与智能手机一样非常重要的终端。

近几年来经过政策支持和市场培育，新能源汽车的发展前景逐渐明朗。中汽协统计数据显示，2021年一季度新能源车辆销量51.5万辆，同比增长73.4%，占乘用车销量份额不足10%，还有巨大的增长空间。乘联会秘书长崔东树近日表示：“今年全球三大主力新能源汽车市场销量都会超预期，国内年度销量预测将达到240万至260万辆。”

然而，尽管技术门槛有所降低，但对新进入者来说，造出安全可靠的电动汽车依然是巨大的挑战。

在一些业界人士看来，轰轰烈烈的造车运动中，可能不乏以造车来吸引资本关注进而抬高公司市值的动机。

黄宏生就透露，计划再投资300亿元，实现创维汽车全球十强的目标，并通过连接资本市场，让创维汽车市值跨上3000亿元台阶。

中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉分析，传统制造企业瞄准新能源汽车这个有远大前景的赛道无可厚非，有可能抓住风口。但汽车与传统制造业千差万别，跨界进入造车行业的传统制造企业将同时面临传统车企和造车新势力的竞争，如果没有核心竞争力将很难闯出自己的天地。

(责编：王震、吕骞)