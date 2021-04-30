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顶层设计路线图浮现 绿色金融空间加速开启

向家莹
2021年04月30日08:58 | 来源：经济参考报
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原标题：顶层设计路线图浮现 绿色金融空间加速开启

　　作为实现碳达峰、碳中和目标的重要助力，绿色金融迎来密集政策支持。从“三大功能”“五大支柱”的绿色金融发展思路确定，到新版绿债目录发布，再到碳减排支持工具加速出台，绿色金融顶层设计已逐步清晰。多方预测显示，我国绿色领域相关投资规模有望达百万亿级，在此背景下，金融机构也加快业务结构调整，绿色金融市场空间正加速开启。

　　央行副行长陈雨露表示，央行已初步确立“三大功能”“五大支柱”的绿色金融发展政策思路。通过货币政策、信贷政策、监管政策、强制披露、绿色评价、行业自律、产品创新等，引导和撬动金融资源向低碳项目、绿色转型项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜。

　　4月21日，央行等三部委联合发布的《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，首次统一了绿色债券相关管理部门对绿色项目的界定标准，同时更加科学准确界定了绿色项目标准，煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持范围，使减碳约束更加严格。

　　据悉，除了新版《绿色债券支持项目目录》，《银行业存款类金融机构绿色金融业绩评价方案》、绿色金融统计制度等均在修改或制定中，绿色金融共同分类标准也有望年内出台。

　　包括信息披露、激励机制等更多举措也已在途。央行行长易纲在博鳌论坛上透露，未来央行将分步骤建立强制的信息披露制度，覆盖各类金融机构和融资主体，统一披露标准。还将通过商业银行评级、存款保险费率、宏观审慎评估等渠道加大对绿色金融和碳减排的支持力度。

　　作为绿色金融“重头戏”，碳减排支持工具也将加速出台。央行货币政策司司长孙国峰4月12日表示，央行正在研究碳减排支持工具，鼓励金融机构加大对碳减排重点领域的信贷支持。

　　光大证券金融业首席分析师王一峰认为，下一步金融监管部门将在传统的绿色贷款、绿色债券、绿色保险等产品基础上，鼓励金融机构对相关产品进一步细化和拓展，如创新发展排污权、碳排放权、用能权等绿色权益抵质押贷款业务。此外，随着后续全国碳排放权交易市场的建立，预计将逐步开发出碳期货及其他衍生品等碳金融产品工具。

　　东方金诚绿色团队负责人方怡向判断，低碳减排相关服务模式发展支持力度也有望加强，包括用于碳中和债、低碳转型债等的评估认证、低碳减排项目的碳核查、环境污染治理、气候风险管理等方向的绿色金融服务支持，并进一步加强企业绿色低碳理念的培育和绿色金融人才的培养。

　　多方预测显示，我国绿色领域相关投资规模有望达百万亿级。在此背景下，金融机构持续发力，加速开启绿色金融市场空间。农行董事长谷澍表示，农行积极开展金融市场中绿色债券、绿色基金、绿色资产证券化、绿色租赁和理财等业务创新，多项业务创国内首单。民生银行明确了清洁能源、节能减排、低碳科技、碳权交易等着力方向，并推出“投、融、链、营”四大产品，以打造“峰和”绿色金融产品体系。

　　2020年，中国人寿通过环境污染责任险为1830家企业提供风险保障超30亿元，为1.3万家绿色产业企业提供财产风险保障近万亿元。中国平安发起全方位升级绿色金融行动，提出绿色投资规模每年增速不低于20%，绿色保险保费每年增速不低于70%，绿色信贷余额每年增速不低于20%等多个目标。

(责编：王震、吕骞)

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