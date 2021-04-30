钟源

原标题：顶层设计加快推进 多部委力挺人工智能产业

作为推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，我国人工智能行业正迎来多部委及相关政策的支持。记者从29日召开的第五届世界智能大会新闻发布会现场获悉，包括发改委、科技部、工信部等在内的多部门相关负责人表示，将更加注重我国人工智能行业顶层设计，全力推动人工智能产业发展。据悉，包括数字经济、新型基础设施等方面的“十四五”专项规划正加快编制。

未来五年智能化在赋能新发展、构建新格局方面将发挥不可或缺的重要作用。国家发展改革委高技术司副司长孙伟在发布会上表示，国家发展改革委正在会同有关部门重点加强人工智能发展的顶层设计，编制好数字经济、新型基础设施等方面的“十四五”专项规划，部署一批重大项目和重点工程，深入推动企业善于用数字赋能行动，培育壮大人工智能产业激情，利用新兴产业创业、投资、引导等市场化的方式，促进市场相关领域的创新创业蓬勃发展。

除国家发展改革委外，科技部、工信部等部门也都在大力支持人工智能行业发展。自2017年国务院发布新一代人工智能发展规划以来，科技部发挥国家新一代人工智能发展规划推进办公室作用，协调各部门、各地方和社会各界规划实施取得积极进展。主要表现在加快部署人工智能技术研究和关键技术研发，实施了科技创新2030新一代人工智能重大项目，以人工智能的基础理论、关键技术、基础软硬件和行业示范为重点，强化全链条布局，着力构建开放协同的人工智能科技创新体系。

而工信部主要以推进人工智能和实体经济深度融合为主线，重点抓好四方面工作。“抓企业，组织开展了人工智能重点任务揭榜工作，推动人工智能技术创新，发现和培育优秀企业。抓载体，组建了智能传感器、智能网联汽车等国家制造业创新中心，加强人工智能共性技术研发与产业化协同发展。抓改革，推动北京等八个城市创建人工智能创新应用先导区，通过深化改革探索产业发展的新路径、新模式。抓赋能，组织开展AI精准赋能中小企业活动，搭建供需对接平台，加速中小企业智能化转型。”工信部科技司副司长朱秀梅介绍。

近年来我国人工智能产业快速发展，新兴应用不断涌现，在过去一年，无论是应对新冠肺炎疫情，还是推动企业协同复工复产，赋能实体经济，改善民生福祉，人工智能都发挥了重要的作用。智能化的新技术、新产品、新服务、新业态层出不穷，正在深刻地改变生产生活，为经济社会发展源源不断的注入新动力。

(责编：王震、吕骞)