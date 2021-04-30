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直击自动驾驶三大痛点：安全？溢价？隐私泄露？

王辰阳 何欣荣
2021年04月30日09:00 | 来源：经济参考报
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原标题：直击自动驾驶三大痛点：安全？溢价？隐私泄露？

　　2021上海车展刚刚落下帷幕，会场内外，自动驾驶受到高度关注。华为自动驾驶全球首次公开试乘获得好评，大疆、百度、滴滴、商汤等企业纷纷展出自动驾驶解决方案……

　　不久前，我们还在讨论自动驾驶何时能够落地，有哪些应用场景，如今自动驾驶已经成为很多即将量产车型的重要卖点。消费者不禁想问——量产车的自动驾驶安全吗？买车的自动驾驶溢价值得吗？自动驾驶数据和隐私安全有保障吗？

　　量产车的自动驾驶安全吗？

　　在本届上海车展正式开幕前，“不造车”的华为掀起了刷屏效应，搭载华为自动驾驶技术的新车型在全球首次公开试乘，已经可以实现城区通勤无干预自动驾驶。这款华为与北汽合作的“极狐阿尔法S华为HI版”车型也成为车展亮点之一。此前，很多人对华为自动驾驶的能力保持怀疑，而当新车型宣布即将量产交付后，又有人提出问题，自动驾驶车辆在路上跑，真的安全吗？

　　华为智能汽车解决方案BU总裁王军透露，有关部门即将会发布自动驾驶的准入评测标准，量产车型会根据有关要求进行认证。“我们自动驾驶的系统也在不断优化提升，我相信之后的版本会比现在更优秀。”

　　特斯拉也在积极推进自动驾驶服务。特斯拉大中华区总裁朱晓彤此前接受记者专访时，曾对自动驾驶安全问题作出回应。他表示，特斯拉现在车辆上应用的是自动辅助驾驶技术，它可以让驾驶员的体验更轻松，但是驾驶员仍要对驾驶行为负主要责任。特斯拉制造的所有车辆，其实都具备了未来实现全自动驾驶的能力，但在实现之前，还是一种自动辅助驾驶。

　　如果自动驾驶上路后出现交通事故要由谁负责？武汉理工大学汽车工程学院副教授杨胜兵指出，目前这方面的法律法规几乎空白，各地的示范应用可以为立法提供一些经验和依据，加速立法进程。肇事者、整车厂、技术运营主体、保险公司等均有可能是责任的承担者。

　　买车的自动驾驶溢价值得吗？

　　自动驾驶是车辆的卖点，但也是车辆的溢价点。“极狐阿尔法S华为HI版”的基础版车型，比不配备“华为HI”系统的最低配置车型贵了近14万元。WEY品牌的摩卡车型，“准L3级自动驾驶”最高配车型与普通的最低配车型价差约4万元。特斯拉、蔚来等则推出了自动驾驶订阅服务，用户订阅需要额外付费。蔚来NAD自动驾驶服务月费为680元。

　　正在选购新车的消费者黄先生说：“我很想体验自动驾驶的新车，但是现在自动驾驶还不能真正上路，车辆硬件的溢价有点高，软件订阅的费用按月收也不便宜，我还要再考虑一下。”

　　目前，自动驾驶解决方案主要有机器视觉和激光雷达两大类技术方向，激光雷达的硬件成本较高，使得相关车型价格居高不下。瑞银投资研究分析师巩旻表示，国内硬件生产的供应能力会很快把激光雷达的成本降下来。但是企业卖自动驾驶选装包或者订阅模式，仍将是重要的变现模式。

　　小鹏汽车品牌管理总监于洋认为，传统卖车是卖配置，车企提供很多功能或概念，消费者并不能完全理解，甚至买了也不会用。“现在卖车，我们想从用户的使用场景出发，告诉消费者在哪里可以用上自动驾驶功能，如泊车或高速公路行驶等。如果某种智能功能用户都不使用，就是伪需求，我们可能会取消这类服务。”

　　自动驾驶隐私保护有保障吗？

　　关于自动驾驶车辆或智能汽车隐私保护的问题，曾在3月中旬引发一轮热议。一位海外黑客提取到了特斯拉车内摄像头的拍摄画面，视频中车内驾乘人员的动作、姿态等清晰可见，不少消费者对车内摄像头隐私安全产生怀疑。特斯拉对此回应称，国内车辆的摄像头并未开启，且国内用户的数据都会在本地存储。

　　这些回应并没有消除消费者的担忧，在汽车智能化时代，车内摄像头几乎成为车辆的标配。有业内人士表示，车内摄像头与手机、电脑摄像头类似，消费者无需有太多顾虑。

　　全国政协委员、上海市信息安全行业协会名誉会长谈剑锋指出，据统计，特斯拉可以采集覆盖车主个人信息、车辆环境信息、车辆行驶信息、车主手机信息等200多项信息，国内同类厂商也采集有170多项。这些信息很多是用于自动驾驶分析决策的，加强对智能汽车数据安全监管非常重要。

　　“我们车内有两颗摄像头，一颗用于拍照的摄像头，内容存储在车身内，一颗用于监测疲劳驾驶的摄像头，只有识别功能、没有记录功能。用户可以直接选择关闭监测疲劳驾驶的摄像头。”蔚来汽车上海地区负责人夏庆华说，“而自动驾驶机器学习所需要的数据与个人信息是脱敏的。”

　　谈剑锋表示，对智能汽车的数据安全，应该从法律法规上做好规范和提前立法，明确适用于整个行业的细化标准。可以参考近期出台的《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》，出台智能汽车等设备的标准，企业的数据采集要遵循合规和最小可用原则，不可过度采集。

　　上汽集团董事长陈虹也建议，从加强数据隐私保护、制订过程审查制度以及严惩违法违规行为等方面保护汽车数据安全。建立准入制度，智能网联汽车数据，包括高精地图数据的采集、存储和商业用途需经国家相关部门备案管理。

(责编：王震、吕骞)

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