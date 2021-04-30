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汽车盛宴背后 隐藏着消费者困境

2021年04月30日09:01 | 来源：经济参考报
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原标题：汽车盛宴背后 隐藏着消费者困境

　　这边厢全球车企“千帆竞渡”的上海车展刚刚落下帷幕，那边厢各界大佬争相造车的消息又在刷屏：继百度、小米“官宣”之后，360、创维、滴滴、OPPO、小牛电动等又传出“下海”造车的信息。恍若一场汽车盛宴开席，觥筹交错的是资本、是技术，而最应成为主角的汽车消费者却在失语，在这个速度时代如何做理性的消费者俨然成为一道难题。

　　如果探究汽车业热度空前的原因，不难发现，中国作为世界上最大的汽车市场，疫情之下“风景这边独好”，正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，让中国有望成为全球汽车市场更加强劲的动力引擎。与此同时，中国坚持改革开放不动摇，以开放的心态拥抱技术创新，因而成为全球汽车业最重要的试验场，更将成为全球汽车技术的创新高地。

　　然而，正是在这个汽车业从未有过的快速发展时代，叠加中国市场购买力的迅速加强，热情不断增长的汽车消费者却面临着至少三重困境：首选是选择之困，选燃油车还是电动车？选造车新势力还是老牌车企？是否选择自动驾驶……如此之多令人眼花缭乱的新技术、新品牌让不少消费者犯了“选择困难症”，如何选择安全、适用而又彰显个性的专属车并非易事；其次就是使用之困，选择了各种新技术加持的车型的消费者发现，仅仅有驾照并不能马上就开着新车上路，需要适应新功能带来的各种新问题，有些问题甚至不在厂家的告知范围之内，还有的功能花了大价钱也只好闲置；最为重要的就是维权之困，拉横幅、坐车顶这种操作都已见惯不怪，特斯拉车主车展维权虽然掀起舆论大波，换来了特斯拉的道歉，但自身被羞辱、被质疑、被网暴，其维权诉求时至今日仍未有结果。

　　毋庸置疑，随着新能源、新材料、人工智能等新技术突破与应用的速度越来越快，汽车正成为我们进入更大的数据世界的端口。然而，谁拥有数据的归属权和使用权？如何判断、谁来判断责任的归属？安全性与隐私权如何平衡？这些问题仍在等待法律法规来界定。在技术快速发展、安全性没有有效保证、问题多而管理滞后的新情况下，如何理性消费并非易事。

　　一份消费者购车景气调查报告显示，电动汽车等新能源车得到越来越多中国消费者的认可。49%的受访者表示，所购车辆的环境友好“非常重要”，86%的受访者表示非常看好电动汽车前景，称其将在未来10年内取代传统的汽柴油车。报告还显示，对于电动汽车、自动驾驶汽车，以及共享汽车服务，中国消费者的热情要远高于欧洲和美国的消费者。

　　可以看出，中国新能源汽车市场潜力是巨大的。对于新技术的包容，求新求异的消费心态，如此友好的消费环境需要车企和有关各方共同呵护。技术应服务于消费者，而不能凌驾于消费者之上。眼下汽车业的喧嚣急需沉静，以往资本盛宴大多“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”。只有建立在坚实的基础之上，技术之楼才不会坍塌。这背后还蕴藏着新型消费模式的发展和崛起，意味着消费场景的多元与融合。在这种新的消费环境之下，消费者更应理智选择属于自己的车。在海量的选择之中，安全则是重中之重，而这也应该是汽车技术的核心要义。

(责编：王震、吕骞)

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