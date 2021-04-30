人民网北京4月30日电 （记者杜燕飞）目前，作为国民经济的重要骨干和中坚力量，国有企业尤其是中央企业正加速推进数字化转型。中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）29日对外宣布，我国首个海上智能气田群——东方气田群全面建成，海上油气生产运营迈入智能化和数字化时代。

东方1-1气田井口平台无人化改造完成。受访者供图

据介绍，东方气田群由10座海上生产平台、1座陆地处理终端和数条海底油气管线组成，年产天然气量超过57亿立方米，是海南省最主要的民生和工业用气来源。

“建成后的智能气田群，可以远程遥控气田生产，实现‘一键配气’。一方面，根据不同用户需求，瞬间完成不同气质的配送，大幅提高生产效率；另一方面，在台风等恶劣极端天气情况下，确保人员安全的同时保障民生供气的稳定。”中国海油海南分公司副总经理唐广荣表示。

智能巡检机器人在乐东15-1气田生产平台投用。受访者供图

唐广荣介绍，在智能化气田“一张网”的控制下，海上气田生产更加安全高效。智能化改造使得海上平台在关停后恢复生产的时间缩短为原先的六分之一；智能配气系统使气田群的配气速度较之前提升了近10倍；智能巡检机器人和实时监测设备比传统人工巡检具有更高的精细度和准确性，气田群的安全生产更有保障。

4月29日，位于海南省东方市的东方气田群生产操控中心并网投入使用。受访者供图

记者了解到，智能气田群项目由海上井口平台无人化、中心平台少人化改造以及陆上生产操控中心建设3部分组成。“生产操控中心集物联网、大数据、人工智能为一体，有力推动了海上油气田业务重构、管理流程优化、管理效率提升以及管理机制变革。”东方作业公司总经理崔嵘表示。

崔嵘告诉记者，生产操控中心是整个智能气田群的中枢和“大脑”，各个海上气田的生产状况在这里一览无余。“通过生产操作中心，我们可以监控现场高风险作业、跟踪隐患整改进度、监测各类机械设备、实现故障诊断，可以分析处理生产数据，实现多个气田协同生产、一键配气，全方位、多角度对气田群实施管理和决策。”崔嵘说。

中国海油董事长汪东进表示，目前，中国海油在各海域已有29座平台实现无人化改造，平台无人化比例达11.3%。下一步，中国海油将向全海域推广智能气田群的建设经验，推动我国海洋油气开发和智能化装备研发制造领域高质量发展。

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