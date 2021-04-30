市场监管总局、民政部曝光10起行业协会违规收费案例。图片来源：市场监管总局官网

人民网北京4月30日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，市场监管总局、民政部于30日曝光10起行业协会违规收费案例。涉事协会包括河北省邯郸市物业管理协会、上海市市容环境卫生行业协会、中国珠宝玉石首饰行业协会、辽宁省信息通信行业协会、广东省深圳市建设工程运输车辆协会等。

据介绍，行业协会乱收费行为蚕食了企业利润，社会反映强烈。各级市场监管部门和民政部门按照国务院要求，组织开展行业协会收费行为抽查检查工作，着力规范和整治行业协会乱收费问题，减轻企业负担，保护和激发市场主体活力。为有效震慑违法违规行业协会，广泛宣传收费政策，加快营造不敢乱收费、不能乱收费、不想乱收费的良好环境，近期公布10起行业协会违规收费典型案例，涉嫌依托行政权力违规收费，违规收取评比达标表彰费用，违规向会员企业收取会费和违反明码标价规定。

如河北省邯郸市物业管理协会存在依托行政权力违规收费情况，该协会借开展行政机关委托的物业服务企业信用综合评价工作之机，要求进行信用综合评价的企业均加入协会并参加继续教育培训，对不参加培训的企业扣减信用评价分数，2018年9月至2019年3月收取培训费共计11.35万元，违反了《国务院办公厅关于进一步加强涉企收费管理减轻企业负担的通知》（国办发〔2014〕30号）关于“严禁行业协会、中介组织利用行政资源强制收取费用等行为”以及《国务院办公厅关于进一步规范行业协会商会收费的通知》（国办发〔2020〕21号）关于“行业协会商会不得依托行政机关或利用行业影响力，强制市场主体参加会议、培训、考试、展览、出国考察等各类收费活动或接受第三方机构有偿服务”的规定。

如中国珠宝玉石首饰行业协会存在违规收取评比达标表彰费用的情况，该协会未经批准擅自开展“天工精制”国际时尚珠宝设计大赛评比活动，2018年至2019年通过下属公司向参评对象收取赞助费343.8万元，违反了《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》（国评组发〔2012〕2号）“全国性社会组织开展评比达标表彰活动，按程序报请党中央、国务院审定，……不得向评选对象收取任何费用，不得在评选前后收取各种相关费用或者通过其他方式变相收费”的规定。

据了解，各地市场监管部门和民政部门已依法依规对上述协会分别作出行政处罚、下调年检结论、责令退还违规收取的费用等处理决定。

市场监管总局、民政部强调，行业协会要严格遵守国家有关收费政策：一是除法律、法规另有规定外，市场主体有权自主决定加入或者退出行业协会等社会组织，任何单位和个人不得干预。

二是行业协会不得依托行政机关或利用行业影响力，强制市场主体参加会议、培训、考试、展览、出国考察等各类收费活动或接受第三方机构有偿服务。

三是行业协会受行政机关委托，对企业开展各类技术评审、评估、审查、检验、检测、鉴定等活动，不得向企业收取费用。

四是行业协会承担职业资格认定工作，除考试费、鉴定费外，不得收取其他任何费用。

五是行业协会开展评比达标表彰活动，不得向评选对象收取任何费用。各级市场监管、民政部门将密切关注行业协会收费行为，严肃查处违法违规收费，广大群众若发现行业协会涉嫌乱收费线索时，可通过全国12315平台或中国社会组织政务服务平台等渠道向政府部门反映。

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