人民网北京4月30日电 （记者王震）财政部29日发布数据显示，今年一季度，全国共销售彩票845.22亿元。其中，福利彩票机构销售339.96亿元，体育彩票机构销售505.26亿元。

分类型来看，一季度，乐透数字型彩票销售447.92亿元，竞猜型彩票销售244.59亿元，即开型彩票销售122.67亿元，视频型彩票销售0.0038亿元，基诺型彩票销售30.04亿元。

从单月数据看，2021年3月，全国共销售彩票298.10亿元。其中，福利彩票机构销售109.42亿元，体育彩票机构销售188.68亿元。在全国31个省份中，广东、浙江、山东、江苏、河南彩票销量较高，分别为31.10亿元、21.66亿元、21.08亿元、20.84亿元和18.23亿元。

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