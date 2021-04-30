人民网北京4月30日电 （记者车柯蒙）由18K黄金纯手工打造、重达10公斤的“盛世百年”彩蛋将全球首发展出；价值2.5亿元的“全球黑钻T0P5之一”的卡洛芙同名传奇黑钻将首次亮相；云南省将举办消费精品老字号推介会；福建省将举办闽货精品推介会……

由商务部和海南省人民政府共同主办的中国国际消费品博览会 (以下简称消博会)，将于5月7日至10日在海口举办。目前，各项筹备工作有序推进，来自世界各地的“珍品”也将于近日陆续运抵海南。

消博会跟其他展会有何区别？有哪些新看点？

据介绍，消博会聚焦“高、新、优、特”消费精品，对标国际专业会展运营规则，汇聚全球高端优质消费精品资源，力争打造成为国际消费精品全球展示交易的重要平台，既为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国各地和各国的消费精品销往世界各地创造商机。

记者了解到，首届消博会展览总面积8万平方米，预计将成为亚太地区规模最大的消费精品展。其中，国际展区6万平方米，占比75%，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和综合服务五大专业展区，参展企业648家，参展品牌1319个，来自69个国别和地区，瑞士将担任首届消博会主宾国。

其中，国内展区2万平方米，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，以及厦门、大连2个计划单列市单独组团，分别组织本地消费精品和老字号参展。参展企业超过800家，包括众多国内知名品牌。截至目前，国内外各类精品展品正陆续运抵海南。

在“十四五”开局之年举办消博会，有何特殊意义？

近日，商务部副部长王炳南在接受媒体采访时表示，举办消博会的意义可以总结为“三新”，即新载体、新平台、新窗口。

他指出，消博会是构建新发展格局的新载体。“消博会可实现全球买家、卖家的直接交易，引进国外优质消费品，弥补国内高端供给不足，是畅通国内大循环的载体；联通两个市场，推动商品、服务和要素顺畅流动，也是促进双循环的载体。”他说。

其次，消博会是满足人民美好生活需要的新平台。王炳南说，消费品与老百姓生活密切相关，吃穿住行，直接影响幸福指数。

“消博会是国内首个以消费精品为主题的国家级展会，通过这个平台，让老百姓在自家门口，就能买到高质量商品，享受高水平服务，更好满足人民美好生活需要，可以说是最直接、最实在的为民举措，也有利于落实扩大内需战略，推动经济高质量发展。”他说。

消博会还是实行高水平对外开放的新窗口。王炳南说，在全球疫情仍在蔓延背景下，中国毅然如期举办消博会，向世界释放了疫情防控取得重大战略成果，经济持续稳中向好的积极信号，为阴霾中的世界注入正能量。

“这再次昭示，中国始终坚持对外开放基本国策，坚定不移推动全球化向前发展，坚持以自身开放推动世界共同开放。”王炳南说，我们欢迎各国搭乘中国发展的“快车”“便车”，共享中国大市场，促进全球共同繁荣，为世界经济复苏提供新增长动力。

参展企业和消费者能享受什么实惠？近日，财政部、海关总署、税务总局等部门送出“大礼包”，公布了展期内销售进口展品的税收优惠政策，对家具、服装、手表、照相机等展品一定限额内，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

海南离岛旅客免税购物政策去年7月1日已实施，免税购物额从3万元提高到10万元，免税品种从38种提高到45种，并取消了单件商品8000元免税限额规定。消博会免税政策不占用离岛免税的10万元额度。

王炳南表示，消博会期间，海南岛外观众可到海口、三亚的免税店，购买10万元内的免税商品。为配合消博会和全国消费促进月，海南各免税店将开展丰富多样的打折促销，提供免税以外的优惠。

业界专家表示，消博会是继广交会、服贸会、进博会后，我国主办的又一个重要的大型综合国际展会，将成为国际交流合作的平台、对外开放的窗口。消博会的举办，对推进中国高水平对外开放，畅通国内大循环，促进国内国际双循环，构建新发展格局有着重大意义。

(责编：王仁宏、章斐然)