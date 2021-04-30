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全国体育标准化技术委员会冰雪运动标准化工作组正式成立

2021年04月30日09:44 | 来源：人民网
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人民网北京4月30日电 （张帆）日前，全国体育标准化技术委员会冰雪运动标准化工作组成立大会暨冰雪运动标准化研讨会在京召开。

来自国家体育总局体育经济司、冬季运动管理中心、体育器材装备中心，黑龙江省体育局，黑龙江冰雪体育职业学院，中国雪橇协会、全国体育运动学校联合会、中国滑冰协会、中国冰球协会、中国滑雪协会以及相关单位、机构代表近180人出席了会议。

据介绍，国家体育总局经济司、冬运中心、装备中心等部门高度重视冰雪运动标准化建设，在社会各界专家、学者的帮助下，尤其是黑龙江省体育局的支持下，经过阶段性的努力，冰雪运动标准化工作组正式成立。这标志着冰雪体育领域标准化发展时代的到来，冰雪运动公共服务标准体系将进一步完善、信息公开共享将进一步深化。

国家体育总局体育经济司副司长彭维勇（前排中）、国家体育总局体育器材装备中心主任孙为民（前排右）和黑龙江省体育局局长陈哲（前排左）出席冰雪运动标准化工作组成立大会。主办方供图

根据规划，全国体育标准化技术委员会冰雪运动标准化工作组落户黑龙江，由黑龙江冰雪体育职业学院承担秘书处工作。国家体育总局体育器材装备中心主任孙为民指出，全国体育标准化技术委员会冰雪运动标准工作组的成立，是促进冰雪运动标准化工作快速发展的组织基础和人才保障。希望黑龙江省体育局和黑龙江冰雪体育职业学院发挥好平台作用，整合优势资源，协调全国力量，充分利用好冰雪丝路带建设，推动区域协调发展。以标准化打造东北三省冰雪运动发展新名片，辐射带动全国冰雪产业高质量发展。此外，在推进冰雪运动国家、行业标准制定的同时，积极配套推进地方标准、团体标准有序跟进，快速适配。

在成立大会上，冰雪运动标准化工作组正式揭牌，工作组组长、常务副组长、副组长、秘书长、执行委员以及专家委员先后接受聘书。

(责编：王仁宏、章斐然)

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